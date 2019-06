Voormalig voetbaltrainer Barry Hughes is zondag na een kort ziekbed op 81-jarige leeftijd overleden. De markante Welshman was bij een reeks Nederlandse clubs actief.

Hughes voetbalde in Engeland voor West Bromwich Albion en in Nederland bij Blauw-Wit en Alkmaar'54. Hij werd vooral bekend als trainer en geldt als de ontdekker van voormalig Oranjeaanvoerder Ruud Gullit, die hij op zestienjarige leeftijd naar HFC Haarlem haalde.

Gullit reageerde zondagavond op Instagram op het overlijden van zijn oud-trainer. "Dank je Barry, dat je me de kans hebt gegeven om profvoetballer te worden. Je geloofde in me en was een mentor. Ik zal je nooit vergeten, je blijft voor altijd in mijn hart."

Hughes trainde ook Alkmaar'54, Go Ahead Eagles (dat op zijn voorspraak Eagles aan de clubnaam toevoegde), Sparta Rotterdam, FC Utrecht, MVV en FC Volendam. In 1988 beëindigde hij zijn loopbaan na zijn tweede periode bij Sparta.

Bij een wedstrijd tussen Haarlem en AZ'67 zorgde Hughes in 1978 voor een legendarisch tafereel. Hij kreeg het langs de lijn aan de stok met AZ-coach Georg Kessler en blies treiterend met een rolfluitje naar zijn collega.

Hughes scoorde carnavalshit en presenteerde eigen quiz

Tijdens zijn carrière in het voetbal was Hughes ook als entertainer actief. Met het carnavalsnummer Ik wil op m'n kop een kamerbreed tapijt scoorde hij een toptienhit.

Ook speelde Hughes gastrollen in diverse tv-series en presenteerde hij de Barry Hughes-quiz. Hij trouwde in 1965 met televisiepresentatrice Elles Berger.

Hughes in 1991 als presentator van de Barry Hughes-quiz. (Foto: ANP)

Clubs staan stil bij overlijden geliefde trainer

Diverse oud-clubs laten zondagavond weten bedroefd te zijn door het overlijden van Hughes. "Rust in vrede. Met verslagenheid heeft AZ kennisgenomen van het overlijden van Barry Hughes", schrijft AZ, dat ontstond uit een fusie tussen Alkmaar'54 en FC Zaanstreek.

"Over Barry Hughes zijn hele boekwerken op te tekenen", aldus Go Ahead. "Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies."

"Barry Hughes was net als bij al zijn andere clubs zeer geliefd op Het Kasteel", meldt Sparta. "In zijn eerste periode als trainer werd zelfs Europees voetbal behaald. Hij werkte bij Sparta met spelers als Louis van Gaal, Dick Advocaat en René van der Gijp."

"Ook na zijn actieve carrière was Hughes nog regelmatig op Spangen. In de laatste jaren vond hij het geweldig om met zijn gezin samen naar een thuiswedstrijd van Sparta te komen en alle oude bekenden te ontmoeten."

Hughes viert in 1987 als coach van Sparta een zege op Ajax. (Foto: Pro Shots)