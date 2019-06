Ronald Koeman is niet van plan het bondscoachschap bij het Nederlands elftal te verruilen voor FC Barcelona. De Groninger zal niet ingaan op de interesse van de Spaanse topclub.

"Ik heb me geconformeerd aan de KNVB. Ik begrijp heel goed dat je dan niet kan weggaan en dat doe ik ook niet. Als je na één seizoen nog een jaar te gaan hebt tot het EK dan is dit niet het moment", aldus Koeman zondag tegen de NOS.

Koeman werd de afgelopen week in Spaanse media nadrukkelijk in verband gebracht met het trainerschap van Barcelona. Hij werd gezien als een mogelijke opvolger van Ernesto Valverde.

De Spanjaard is weliswaar nog niet ontslagen, maar hij heeft veel kritiek te verduren gekregen na de verloren bekerfinale tegen Valencia en de gemiste eindstrijd van de Champions League.

Koeman wilde afgelopen dinsdag op een persconferentie een vertrek naar Barcelona niet uitsluiten. "Dat zou misschien makkelijk zijn, maar dat doe ik niet. En daar moeten we het maar bij laten."

Koeman spreekt zijn spelersgroep toe. (Foto: ANP)

'Er kan een dikke streep onder de speculaties'

Het is een publiek geheim dat Barcelona de droomclub van Koeman is. Hij schoot de Catalanen in 1992 met een vrije trap naar de winst van de Europa Cup 1 en werkte er later ook als assistent van toenmalig hoofdtrainer Louis van Gaal.

"Ik heb inderdaad altijd geroepen dat Barcelona mijn droomclub is. Het lijkt me sterk als dat nu opeens anders zou zijn. Maar wat mij betreft kan er een dikke streep onder de speculaties."

Koeman bereidt zich met het Nederlands elftal voor op de finaleronde van de Nations League in Portugal. Oranje neemt het donderdag in de halve finales in Guimarães op tegen Engeland.

Nederland speelt vervolgens zondag in de troostfinale of finale tegen Portugal of Zwitserland, die woensdag in de andere halve finale in Porto tegenover elkaar staan.