Frenkie de Jong kijkt uit naar de finaleronde van de Nations League in Portugal met het Nederlands elftal. De middenvelder ziet bij zijn ploeggenoten dat de motivatie hoog is om het nieuwe toernooi te winnen.

"Ik denk dat we het ook naar onszelf en het land verplicht zijn om veel motivatie te hebben", zegt De Jong zondag tegen de NOS op het Cascade Resort in Lagos, waar Oranje zich voorbereidt op de halve finale van donderdag tegen Engeland.

"Het is toch een prijs. Het is bovendien knap dat we ons voor de finaleronde hebben geplaatst, omdat we in een groep zaten met Frankrijk en Duitsland. Het zou dan heel gek zijn als we dat nu zomaar weggooien en ons best niet doen."

De Nations League is bezig aan de eerste editie. De vier winnaars van de vier groepen in Divisie A (Nederland, Engeland, Portugal en Zwitserland) hebben een ticket bemachtigd voor de finaleronde en strijden deze week om de bijbehorende trofee.

"We weten zelf ook wel dat het geen WK of EK is, maar het zou toch hartstikke leuk zijn als we de eerste winnaar kunnen worden van de Nations League", aldus De Jong, die in alle vier de wedstrijden tot dusver aan de aftrap stond.

"Iedereen vindt het leuk om hier in Portugal te zijn. Dat merk je tijdens de trainingen. Er wordt veel gelachen, dus volgens mij staat dan niemand met tegenzin op het veld. Ook al is het voor iedereen een lang seizoen geweest."

Frenkie de Jong voert samen met Matthijs de Ligt een oefening uit. (Foto: ANP)

'Het is niet gek dat Van Gaal daarover twijfelt'

De Jong begint na de Nations League en een vakantie aan zijn avontuur bij FC Barcelona. De Zuid-Hollander werd een half jaar geleden al voor minimaal 75 miljoen euro (maximaal 86 miljoen euro) vastgelegd door de Spaanse topclub.

Louis van Gaal zette zondagochtend in het FOX Sports-programma De Tafel van Kees zijn vraagtekens bij de transfer van De Jong. De oud-trainer van Barcelona betwijfelt of hij wel veel aan spelen toekomt in Camp Nou.

"Dat heeft hij al weleens eerder gezegd. Het is niet gek dat hij daarover twijfelt, want Barcelona is een heel grote club en de beste spelers ter wereld spelen daar. Het zou gek zijn als iedereen denkt dat ik sowieso ga spelen", reageerde De Jong.

"Ik heb niet zoiets van: ik moet in de basis. Natuurlijk ga ik ernaartoe om in de basis te staan. Het is niet zo dat ik dat eis, ik moet gewoon zorgen dat ik goed speel en dan moet ik het zelf maar afdwingen."

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland vangt donderdag om 20.30 uur aan in Guimarães. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt vervolgens zondag in de troostfinale of finale tegen Portugal of Zwitserland.