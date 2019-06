Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum voegen zich maandagavond in Portugal bij de selectie van het Nederlands elftal. Oranje neemt het donderdag in de halve finales van de Nations League op tegen Engeland.

Van Dijk en Wijnaldum wonnen zaterdag met Liverpool de Champions League. De 'Reds' waren in de finale in Madrid in een Engels onderonsje met 2-0 te sterk voor Tottenham Hotspur.

Beide internationals hadden een basisplaats en werden zo de eerste Nederlanders sinds Arjen Robben (Bayern München) in 2013 die de Champions League veroverden.

Van Dijk en Wijnaldum ontvingen zaterdagavond na de zege op Tottenham veel berichtjes van hun ploeggenoten van het Nederlands elftal, die al sinds het begin van deze week in Portugal vertoeven.

Koeman traint met fitte groep van 21 spelers

Bondscoach Ronald Koeman, die in de nadrukkelijke belangstelling zou staan van FC Barcelona, trainde zondag met een fitte groep van 21 spelers op het Cascade Resort in Lagos.

Van Dijk en Wijnaldum trainen dinsdag mee met Oranje, dat woensdag naar het noorden van Portugal vertrekt om vervolgens een dag later in Guimarães aan te treden tegen Engeland.

Nederland besluit het seizoen volgende week zondag met een finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland, die woensdag in de andere halve finale tegenover elkaar staan.

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland begint donderdag om 20.30 uur in het Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães. Het is nog niet bekend wie de scheidsrechter is.