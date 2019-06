Louis van Gaal wil niet volledig uitsluiten dat hij zijn trainersloopbaan nog een vervolg geeft. De 67-jarige Amsterdammer is al een aantal jaren niet meer werkzaam als coach, maar hij wil niet zeggen dat hij definitief gestopt is.

"Ik ben gestopt, maar je moet nooit nooit zeggen", zei Van Gaal zondag in het programma De Tafel van Kees op FOX Sports. "De media hebben besloten dat ik gestopt ben."

Van Gaal sluit niet uit dat hij nog aan de slag gaat als hij een mooie aanbieding krijgt. "Als dat het geval is, kan dat. Dat beslis ik zelf. Er is al heel veel moois voorbijgekomen."

Van Gaal heeft geen officiële functie meer in het voetbal sinds hij in 2016 moest vertrekken als coach van Manchester United. Hij verblijft sindsdien veel in Portugal, waar hij een huis bezit.

Medio vorig jaar liet Van Gaal weten dat het "voor 90 procent zeker is" dat zijn trainersloopbaan voorbij is. Hij vertelde toen ook dat hij een niet te weigeren aanbieding naast zich had neergelegd. Het is niet bekend om welke club of welk land dat ging.

Van Gaal heeft indrukwekkende erelijst als trainer

Van Gaal begon als hoofdtrainer bij Ajax, waarmee hij in 1995 de landstitel, de Champions League en de wereldbeker voor clubs won. In 1992 had de coach met de Amsterdammers ook al de UEFA Cup gewonnen.

Met Ajax (1991-1997), FC Barcelona (1997-2000 en 2002-2003), AZ (2005-2009) en Bayern München (2009-2011) veroverde Van Gaal in totaal zeven landstitels.

Ook de KNVB-beker, Copa del Rey, DFB Pokal en FA Cup staan op de erelijst van Van Gaal. In 2014 leidde hij het Nederlands elftal als bondscoach naar de derde plek op het WK in Brazilië.

Na het succesvol verlopen WK ging hij aan de slag bij Manchester United, waarmee hij in het seizoen 2015/2016 de FA Cup veroverde. Enkele dagen daarna werd hij ontslagen door de Premier League-club.