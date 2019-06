Paris Saint-Germain-sterspeler Neymar wordt door een vrouw, wiens identiteit geheim wordt gehouden, beschuldigd van verkrachting, meldt persbureau Reuters zaterdag op basis van een verschenen politierapport.

Neymar zou de vrouw op 15 mei hebben verkracht in Parijs. De twee zouden via sociale media met elkaar in contact zijn gekomen, waarna werd afgesproken bij het Sofitel Paris Arc du Triumphe hotel.

De Braziliaanse aanvaller, die wordt gezien als een van de beste spelers ter wereld, zou dronken zijn geweest en zich agressief hebben gedragen tegenover de vrouw. Hij gebruikte geweld om seksuele handelingen te verrichten, zo blijkt uit de aangifte.

Neymar en Paris Saint-Germain, dat in 2017 222 miljoen euro voor hem betaalde aan FC Barcelona, hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De 96-voudig international (zestig goals) bereidt zich momenteel met het Braziliaanse elftal voor op de Copa América in eigen land. Het toernooi begint op 15 juni met een wedstrijd tussen Brazilië en Bolivia.

Neymar geldt sinds 2017 als de duurste speler ter wereld. (Foto: Pro Shots)

'Neymar is in de val gelokt'

Neymars vader reageerde al wel. Volgens hem moet Neymars naam snel gezuiverd worden, omdat het nieuws anders groter wordt dan het is. "De WhatsApp gesprekken met de vrouw zullen laten zien dat hij in de val is gelokt", aldus zijn vader,

Overigens is de 27-jarige Neymar, die een zoon heeft van zeven jaar, niet de enige stervoetballer die beschuldigd wordt van verkrachting.

De Portugees Cristiano Ronaldo raakte eind vorig jaar in opspraak nadat een Amerikaanse vrouw hem beschuldigde van een verkrachting in 2009 in de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk of de aanvaller van Juventus vervolgd gaat worden.