Virgil van Dijk kon kort na het laatste fluitsignaal amper bevatten dat hij de Champions League heeft gewonnen met Liverpool. De 'Reds' waren zaterdag in de eindstrijd in Madrid met 2-0 te sterk voor Tottenham Hotspur.

"Dit is ongeloof, ik kan mijn gevoel nauwelijks onder woorden brengen, zei een zichtbaar geëmotioneerde Van Dijk, die evenals Georginio Wijnaldum een basisplaats had in Estadion Wanda Metropolitano.

De 27-jarige Oranje-international was een van de betere spelers op het veld en werd zelfs uitgeroepen tot man van de wedstrijd na een weinig enerverende finale. Door een rake strafschop van Mohamed Salah in de tweede minuut en een late goal van invaller Divock Origi veroverde Van Dijk zijn eerste prijs met Liverpool, dat in de Premier League net naast de titel greep.

"Hier hebben we zo hard voor gewerkt, geweldig", vertelde Van Dijk. "We zijn dit seizoen gegroeid als spelers, als mensen en als groep. Die teamgeest is onze kracht. Hier gaan we van genieten, hopelijk volgen er nog meer prijzen."

Van Dijk sluit volgende week aan bij Oranje

Van Dijk kan volgende week alweer een prijs pakken, maar dan met het Nederlands elftal. De captain van Oranje sluit de komende dagen aan bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, die zich voorbereid op de halve finale van de Nations League donderdag tegen Engeland.

Koeman liet al weten dat het niet zeker is dat Van Dijk – en Wijnaldum evenmin – gaan spelen tegen de Engelsen. Het is afhankelijk van hoe fit ze terugkeren uit Madrid.

De halve finale van de Nations League begint donderdag om 20.45 uur om Guimarães. De troostfinale en de eindstrijd worden op zondag afgewerkt.