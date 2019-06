Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen reist met een goed gevoel af naar Frankrijk voor het WK. Ze is blij met wat haar speelsters zaterdag lieten zien in de 'uitzwaaiwedstrijd' in Eindhoven tegen Australië (3-0).

"We zijn op de goede weg. Zeker gezien de goede doelpunten die we hebben gemaakt. Maar links en rechts kunnen en moeten er nog wel dingen beter", zei Wiegman tegen Veronica.

"In de eerste helft was de opbouw bij ons niet optimaal. Er werd binnen de ploeg verschillend over gedacht, waardoor er niet altijd de juiste keuzes werden gemaakt."

Nederland had het voor rust dan ook behoorlijk lastig met Australië. De thuisploeg creëerde amper kansen, maar kwam in de blessuretijd wel op een 1-0-voorsprong door een kopbal van Shanice van de Sanden.

"Dat bracht wat meer rust bij ons. Daarna gingen we makkelijker voetballen en lieten we bij vlagen ook zien waartoe we in staat zijn. Deze lijn moeten we doortrekken."

'Ik vond Australië niet te fysiek spelen'

Enige smet op de oefenzege was het uitvallen van Kika van Es. De verdediger liep al vroeg een polsblessure op en werd meteen voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

"Ik weet op dit moment alleen dat ze in het ziekenhuis is om foto's te laten maken van haar pols, dus ik kan nu nog niet zeggen of ze wel of niet mee kan doen op het WK", aldus Wiegman.

"Maar ik vond ze niet te fysiek spelen, hoor. Dat kunnen we bij het WK ook verwachten. Daarop hebben we onszelf nu tegen Australië een beetje kunnen instellen."

Nederland speelt over tien dagen al haar eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. De regerend Europees kampioen neemt het op dinsdag 11 juni in Le Havre op tegen Nieuw-Zeeland.