De verplichte degradatie van het aanvankelijk gepromoveerde KV Mechelen naar de Proximus League, het tweede niveau in België, blijft van kracht. De geschillencommissie voor het profvoetbal in België heeft de maatregel, vanwege competitievervalsing, bevestigd.

Beerschot Wilrijk neemt de plaats in van Mechelen, dat nog beroep kan aantekenen bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) en dat naar alle waarschijnlijkheid ook zal gaan doen.

Mechelen zal met een aftrek van twaalf punten, te verdelen over de twee periodes, aan de nieuwe competitie moeten beginnen. De club zal ook niet kunnen deelnemen aan de Belgische beker, de trofee die in het afgelopen seizoen werd veroverd.

Bij KV Mechelen stonden in de voorbije jaargang drie Nederlanders onder contract: doelman Michael Verrips (oud-MVV Maastricht) en verdedigers Arjan Swinkels (oud-Willem II en Roda JC) en Lucas Bijker (oud-SC Cambuur en sc Heerenveen).

Fraudezaak speelde ruim jaar geleden

De fraudezaak speelde ruim een jaar geleden, in de slotfase van het vorige seizoen. Vier bestuurders van Mechelen, van wie de namen niet naar buiten zijn gekomen, uit die tijd worden veroordeeld voor competitievervalsing.

Ook drie spelersmakelaars zijn schuldig bevonden aan illegale praktijken in het omkopingsschandaal in het Belgische profvoetbal, dat het land maandenlang in zijn greep hield.

Mechelen zegt in een eerste reactie ontstemd te zijn over het besluit van de geschillencommissie. "We begrijpen deze beslissing niet, wij zijn onschuldig. We gaan nu het dossier bestuderen en beraden ons om in beroep te gaan."