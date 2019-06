De Oranjevrouwen hebben zaterdagavond met overtuigende cijfers afgerekend met Australië in de laatste oefenwedstrijd voor het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won de 'uitzwaaiwedstrijd' in het Philips Stadion in Eindhoven met 3-0.

Voor het oog van 30.640 toeschouwers (een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland) kopte Shanice van de Sanden op slag van rust de 1-0 binnen. Na rust was de 26-jarige Van de Sanden aangever bij de 2-0 van Vivianne Miedema en zette ze met haar tweede goal de 3-0-eindstand op het scorebord.

De overwinning op het sterke Australië, dat de afgelopen drie WK's tot de kwartfinales kwam en zich ook nu geplaatst heeft, is een opsteker voor Oranje richting het toernooi.

Tegenvaller was wel dat Kika van Es al vroeg met een polsblessure naar de kant moest. Het is de vraag of verdediger op tijd fit zal zijn voor het WK.

Dinsdag vertrekt Oranje naar Frankrijk, waar een week later Nieuw-Zeeland in Le Havre de eerste tegenstander is. Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims) zijn de andere tegenstanders in groep E.

Van Es krijgt een behandeling aan haar pijnlijke pols. (Foto: Pro Shots)

Miedema nadert record

Met Australië had de KNVB gekozen voor een goede tegenstander in het 'uitzwaaiduel' van Oranje. De fysiek sterke Australiërs staan zesde op de FIFA-wereldranglijst (twee plekken boven Nederland) en dus moest de ploeg van Wiegman aan de bak om komende week met vertrouwen af te kunnen reizen naar Frankrijk.

Het hielp niet dat Van Es al na enkele minuten geblesseerd raakte aan haar pols bij een botsing met een Australische speelster. De linksback van Ajax speelde nog even door met tranen in haar ogen, waarna Merel van Dongen haar verving. Het lijkt de vraag of de 26-jarige Van Es – twee jaar geleden basisspeler in de gouden EK-ploeg – het WK haalt.

Zonder Van Es had Oranje het in de eerste helft moeilijk met Australië dat een aantal goede kansen kreeg. Sari van Veenendaal voorkwam dat Hayley Raso scoorde en een volley van Chloe Logarzo ging naast.

Toch waren de beste kansen in de eerste helft voor Nederland. Van de Sanden kopte over uit een voorzet van Lieke Martens en de Australische keeper Lydia Williams bracht redding op een inzet van Miedema.

De ruststand leek daardoor 0-0 te worden, maar aan het einde van de eerste helft werd het via Van de Sanden alsnog 1-0. De aanvaller van Olympique Lyon kopte een vrije trap van Sherida Spitse binnen. Het leek zelfs nog 1-1 te worden voor rust, maar een goal van de Australische captain Sam Kerr werd afgekeurd wegens buitenspel.

Van de Sanden viert een van haar doelpunten. (Foto: Pro Shots)

Oranje oogt defensief kwetsbaar

Zonder wissels bij rust zette Oranje de goede lijn door en dat resulteerde al snel in de 2-0 van Oranje. Via Jackie Groenen en Van de Sanden kwam de bal in de 49e minuut bij Miedema, die haar tegenstander uitkapte en koel haar 58e interlandtreffer binnenschoof. De 22-jarige spits van Arsenal is daardoor nog maar één treffer verwijderd van Oranje-topscorer aller tijden Manon Melis (58 doelpunten).

Door de goal van Miedema had Oranje een marge van twee, maar de zege was nog niet binnen. Zeker niet omdat de Nederlandse defensie bij vlagen kwetsbaar was. Desiree van Lunteren blunderde met een te korte terugspeelbal, maar Dominique Bloodworth redde haar met een uitstekende verdedigende actie.

Een paar minuten ging een passje door de benen van Stefanie van der Gragt heen, waardoor Tameko Yallop alleen voor Van Veenendaal kwam te staan. Gelukkig voor Oranje kwam de keeper als winnaar uit de strijd.

Doordat de aansluitingstreffer uitbleef, werd het niet echt spannend meer. Sterker, de 3-0 viel ook nog en weer was daarbij een hoofdrol weggelegd voor Van de Sanden. Bij een corner in de zeventigste minuut kreeg ze de bal met wat fortuin voor haar voeten en de afronding in het dak van het doel was fraai.

In de slotfase had het ook nog 4-0 kunnen worden. Miedema was dicht bij haar recordtreffer en ook invaller Lineth Beerensteyn had kunnen scoren, maar de 3-0-eindstand is voor Oranje ruim voldoende om dinsdag met een goed gevoel naar Frankrijk af te kunnen reizen.