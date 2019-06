De Oranjevrouwen hebben zaterdagavond tegen Australië het eigen toeschouwersrecord verbeterd. Op het 'uitzwaaiduel' in het Philips Stadion in Eindhoven kwamen 30.640 mensen af en daarmee is het de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd ooit in Nederland.

Het oude record was 30.238 en dat werd op 2 juni 2018 gevestigd tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Ook dat duel werd in Eindhoven gespeeld. De EK-finale in 2017 tussen Nederland en Denemarken werd in de Grolsch Veste in Enschede bekeken door 28.182 mensen.

Overigens staat het wereldrecord al twintig jaar in de boeken. In 1999 zagen 90.185 mensen de Verenigde Staten na strafschoppen winnen van China in de WK-finale in de Rose Bowl in Los Angeles.

Dat record zal deze zomer op het WK in Frankrijk niet verbroken, want het grootste stadion is het Parc Olympique Lyonnais in Lyon met een capaciteit van 58.000.

De Oranjevrouwen vieren de openingstreffer van Shanice van de Sanden. (Foto: Pro Shots)

Oranje zal moeten uitwijken naar ArenA of Kuip

Als de KNVB wil dat de Oranjevrouwen het toeschouwersrecord in eigen land flink verbeteren, zal het moeten uitwijken naar de Johan Cruijff ArenA (54.990) of De Kuip (51.117). Dat was de afgelopen jaren wel een optie, maar tot een concreet plan kwam het niet.

De oefeninterland tussen Nederland en Australië is de laatste test voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman richting het WK, dat op 7 juni begint. De eerste wedstrijd van Oranje is op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland.

Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims) zijn de andere tegenstanders in groep E.