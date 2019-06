Kika van Es heeft zaterdag een breukje in het middenhandsbeentje overgehouden aan de 'uitzwaaiwedstrijd' van de Oranjevrouwen in Eindhoven tegen Australië (3-0). Het is nog onduidelijk of de verdediger wel of niet mee kan doen aan het WK.

Van Es kwam in de derde minuut verkeerd terecht na een duel met haar directe tegenstander, waarna ze minutenlang werd behandeld, maar uiteindelijk wel weer verder kon spelen.

De linksback liet zich niet veel later echter alsnog vervangen door Merel van Dongen en liep huilend en met haar rechterhand op haar linkerpols richting de kleedkamers van het Philips Stadion.

Van Es werd meteen naar het ziekenhuis in Eindhoven gebracht om foto's te laten maken van haar pijnlijke pols, waarna de schade aan het licht werd gebracht, maar er dus nog geen duidelijkheid is over haar deelname aan het WK.

Nederland speelt over tien dagen al haar eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het op dinsdag 11 juni op tegen Nieuw-Zeeland.

Kika van Es verlaat huilend het veld. (Foto: Pro Shots)

Van Es wacht nog op debuut op WK

Van Es wacht nog op haar debuut op een WK. Ze miste vier jaar geleden het mondiale eindtoernooi in Canada, waarop Oranje in de achtste finales werd uitgeschakeld door Japan, ook al vanwege een kwetsuur.

De 27-jarige Boxmeerse wil zich op het komende WK in de kijker spelen van een buitenlandse topclub. Ze staat nu nog onder contract bij Ajax, maar heeft al aangegeven de Amsterdammers na de zomer te verlaten.

Nederland neemt het naast Nieuw-Zeeland in de groepsfase ook nog op tegen Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni). De nummers één en twee van elke poule en beste vier nummers drie gaan door naar de knock-outfase.

De regerend Europees kampioen kende een goede generale tegen Australië. Het werd op overtuigende wijze liefst 3-0 door doelpunten van Shanice van de Sanden (twee keer) en Vivianne Miedema.