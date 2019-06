Oranjevrouwen ·

Bondscoach Sarina Wiegman is blij met een sterke tegenstander als Australië in de laatste oefenwedstrijd voor het WK. "Wij willen ook wel weten waar we staan", aldus Wiegman tegen Veronica. De bondscoach start vanavond met Sari van Veendendaal onder de lat en Stefanie van der Gragt centraal achterin, maar wil nog niet bevestigen dat dit ook de startopstelling voor het WK is. "Dat gaan we na deze wedstrijd nog bekijken, we hebben hierna nog tien dagen de tijd om daar beslissingen over te nemen."