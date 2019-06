In de voetbalwereld is zaterdag met verslagenheid gereageerd op de plotselinge dood van José Antonio Reyes. De oud-speler van onder meer Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla en het Spaanse elftal kwam op 35-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeluk.

"Verdrietig nieuws over mijn oud-teamgenoot José Antonio Reyes. Een geweldige voetballer en een nog geweldiger persoon. Mijn oprechte condoleances voor zijn familie. Rust zacht, mijn vriend", schrijft Robin van Persie, die met Reyes samenspeelde bij Arsenal, op Twitter.

"Rust in vrede, broer", twittert Hedwiges Maduro. In zijn tweet is een foto te zien waarop hij samen met Reyes staat. De foto is genomen in hun gezamenlijke tijd bij Sevilla, de club waar de Spanjaard opgroeide en debuteerde.

Ook Sergio Ramos, ploeggenoot van Reyes bij Sevilla en Real Madrid, is geschokt. "Ik ben er kapot van en heb er geen woorden voor. Veel sterkte aan de familie. We zullen je altijd blijven herinneren, vriend! Rust in vrede."

Arsenal-coach Unai Emery, die Reyes eveneens meemaakte bij Sevilla: "Ik ben enorm verdrietig en sprakeloos na het horen van dit tragische nieuws. Ik zal je magie en je glimlach nooit vergeten, José. Nooit. Het was een eer om je gekend te hebben. Een dikke knuffel en alle sterkte van de wereld voor je familie, je vrienden en de clubs waarvoor je speelde."

Reyes, die sinds begin 2019 voor de kleine Spaanse club Extremadura speelde, won drie keer op rij de Europa League met Sevilla. Die prijs pakte hij ook twee keer met Atlético. Met Arsenal, Real en Benfica werd de Spanjaard kampioen.

José Antonio Reyes viert het kampioenschap met Arsenal met onder anderen Thierry Henry. (Foto: Pro Shots)

'Reyes was een uitzonderlijk mens'

Thierry Henry, ploeggenoot van Reyes bij Arsenal: "Ik ben kapot van dit trieste nieuws. Hij was een geweldige speler, een uitstekende ploeggenoot en een uitzonderlijk mens. Ik wens zijn familie en vrienden kracht en moed in deze moeilijke tijd."

FC Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic is eveneens geschokt door het overlijden van Reyes. "Alleen God weet waarom hij je zo snel van deze wereld heeft weggenomen. Je zit voor de rest van mijn leven in mijn hart. Ik ga kapot van de pijn. Bedankt voor de mooie herinneringen. Je blonde broer houdt van je", schrijft hij over zijn oud-Sevilla-ploeggenoot.

Volgens Javier Tebas, de baas van de Spaanse competitie, was Reyes een van de gezichten van het Spaanse voetbal. "Hij is een deel van de negentigjarige geschiedenis van de competitie en heeft voor verschillende clubs gespeeld. Rust zacht."

Ook clubs van over de hele wereld laten op Twitter weten te rouwen om het overlijden van Reyes. De UEFA maakte bekend dat zaterdagavond voorafgaand aan de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool een minuut stilte wordt gehouden.