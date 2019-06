Voormalig Spaans international José Antonio Reyes is zaterdag omgekomen bij een verkeersongeluk in Sevilla. De oud-speler van onder meer Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid en Sevilla was 35 jaar.

Reyes speelde sinds begin dit kalenderjaar voor Extremadura, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje.

De 21-voudig international pakte in zijn loopbaan veel prijzen. Met Sevilla veroverde Reyes in 2014, 2015 én 2016 de Europa League en die prijs pakte hij in 2010 ook met Atlético Madrid. Met Arsenal, Real Madrid en Benfica werd de Spanjaard kampioen.

Reyes, die de laatste jaren ook nog voor Espanyol, Córdoba en het Chinese Xinjiang Tianshan Leopard uitkwam, begon zijn loopbaan in 2000 op zestienjarige leeftijd bij Sevilla. Hij is daarmee de jongste debutant ooit van de club.

In januari 2004 verkaste Reyes naar Arsenal, waar hij samenspeelde met onder anderen Dennis Bergkamp, Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst. In zijn eerste seizoen vierde de aanvaller direct een kampioenschap met 'The Gunners'.

José Antonio Reyes viert in 2004 een doelpunt van Arsenal met ploeggenoot Dennis Bergkamp. (Foto: ANP)

Succesvolle terugkeer bij Sevilla in 2012

Arsenal verhuurde Reyes in het seizoen 2006/2007 aan Real - waar hij ploeggenoot was van Ruud van Nistelrooij - en een jaar later tekende hij bij Atlético, waarvoor hij 4,5 jaar speelde. Halverwege het seizoen 2011/2012 keerde Reyes terug bij Sevilla, waarmee hij zijn grootste successen vierde.

In zijn 21 interlands voor Spanje maakte Reyes vier goals. Hij speelde één wedstrijd op een eindtoernooi; op het WK van 2006 deed hij 69 minuten mee in het gewonnen groepsduel met Saoedi-Arabië (1-0). Hij gaf de assist bij het winnende doelpunt van verdediger Juanito.

In de laatste maanden kwam de ervaren Reyes tot negen wedstrijden en één assist namens Extremadura, dat als vijftiende eindigde op het tweede Spaanse niveau.

In 2016 won José Antonio Reyes de Europa League voor de derde keer op rij met Sevilla. (Foto: Pro Shots)