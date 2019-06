Erwin van de Looi heeft een goed gevoel over de lichting die hij momenteel tot zijn beschikking heeft als bondscoach van Jong Oranje. De Nederlandse beloftenploeg won vrijdagavond overtuigend van het olympische elftal van Mexico.

De oefeninterland op De Vijverberg eindigde in 5-1 en zorgde voor vertrouwen bij Jong Oranje, dat na de zomer aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 begint.

"We hebben voorin speciale spelers en op het middenveld balafpakkers, al moeten we het positiespel nog wel naar een hoger niveau brengen. We hebben een goede mengelmoes van verschillende kwaliteiten", aldus een tevreden Van de Looi bij FOX Sports.

"We hebben geduchte tegenstanders in de EK-kwalificatie. Portugal is ook een goede ploeg, met al jaren een goede lichting. We mogen aan de bak, maar daar moeten we niet voor weglopen."

Naast Portugal zit Jong Oranje in een groep met de leeftijdsgenoten van Noorwegen, Wit-Rusland, Cyprus en Gibraltar. De eerste wedstrijd is op 10 september in Doetinchem tegen de Cyprioten.

Bondscoach Erwin van de Looi. (Foto: Pro Shots)

'Wilden op een bepaalde manier winnen'

De 47-jarige Van de Looi was grotendeels tevreden over wat Jong Oranje tegen Mexico liet zien. De treffers kwamen van Donyell Malen (twee), Calvin Stengs, Cody Gakpo en de Mexicaan Érick Aguirre, die de bal in eigen doel werkte.

"We wilden op een bepaalde manier winnen en dat is gelukt. Onze manier van druk zetten had in de tweede minuut al effect en dat is mooi", doelde Van de Looi op de vroege openingstreffer van AZ-aanvaller Stengs. "Ik vond op een gegeven moment wel dat we héél vaak druk moesten zetten, wat betekent dat we de bal vaak verloren. Dat is een verbeterpuntje."

Met Kjell Scherpen, Ludovit Reis, Mitchell van Bergen, Owen Wijndal en Noa Lang maakten liefst vijf spelers hun debuut voor Jong Oranje. Scherpen en Reis deden dat als basisspeler.