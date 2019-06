De tweede wedstrijd in de finale van de Afrikaanse Champions League is vrijdagavond anderhalf uur lang stilgelegd en uiteindelijk gestopt vanwege controverse rondom de videoscheidsrechter (VAR).

Na ruim een uur spelen leek de Marokkaanse ploeg Wydad AC de gelijkmaker te maken, nadat Mohamed Youcef Belaïli de Tunesische titelverdediger Espérance Sportive de Tunis in de eerste helft op voorsprong had gezet.

De scheidsrechter keurde de 1-1 echter af wegens vermeend buitenspel en weigerde zelf de videoherhaling te bekijken. Uit herhalingen op televisie bleek dat de aanvaller van Wydad niet buitenspel stond.

De spelers van Wydad weigerden verder te voetballen, tenzij de herhalingen werden gecheckt. De VAR bleek echter vanaf minuut één al niet te werken. Daarop besloot de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama de Tunesiërs uit te roepen tot winnaar van de bekercompetitie.

Op het veld ontstonden vervolgens opstootjes en de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond verscheen op het veld voor overleg.

De fans van Espérance Sportive de Tunis. (Foto: ProShots)

'Scheidsrechter gaf vooraf aan dat er geen VAR was'

Volgens Espérance-aanvoerder Khalil Chemmam had de scheidsrechter voor de wedstrijd gezegd dat er geen VAR zou zijn. "Misschien verstond de aanvoerder van Wydad geen Frans", aldus Chemmam. Volgens reglementen zou de VAR wel actief moeten zijn tijdens de wedstrijd.

Voor Wydad ligt de kwestie extra gevoelig, nadat in de heenwedstrijd enkele VAR-momenten in het nadeel van de Marokkaanse club uitvielen. Zo kreeg de ploeg geen penalty waarop gehoopt werd en werd ook in die wedstrijd een gelijkmaker afgekeurd. De heenwedstrijd eindigde daardoor in 1-1.

Na afloop van die eerste ontmoeting werd de Egyptische scheidsrechter Gehad Grisha door de Afrikaanse voetbalbond voor zes maanden geschorst vanwege zijn "matige optreden".

Tweede Champions League-winst op rij voor Espérance

Voor Espérance is het de vierde Champions League-winst in totaal en de tweede op rij. In augustus treft de ploeg de Egyptische club Zamalek in de strijd om de Afrikaanse supercup.

Zaterdagavond om 21.00 uur spelen Engelse ploegen Tottenham Hotspur en Liverpool tegen elkaar in de finale van de Europese Champions League.