Daniele De Rossi eist een schadevergoeding van de Italiaanse krant La Repubblica. Volgens de 35-jarige middenvelder klopt er niets van een reconstructie dat het dagblad heeft gemaakt over problemen bij AS Roma tijdens het afgelopen seizoen.

"Ik wil mijn afkeur uitspreken over de valse reconstructie die geschetst wordt", schrijft De Rossi vrijdag in een open brief aan het Italiaanse persbureau ANSA. "Het is belachelijk en schaamteloos om te schrijven dat ik me samen met andere profs, die altijd alles hebben gegeven voor de club, zo heb gedragen."

In het eerder deze week verschenen artikel wordt geschreven dat bepalende spelers bij Roma eind vorig jaar hebben geprobeerd om de toenmalige trainer Eusebio Di Francesco en directeur Francesco Totti weg te werken. Onder anderen De Rossi zou hierbij betrokken zijn geweest.

"Het is niet de eerste keer dat mensen mijn vriendschap met Totti proberen te beschadigen", aldus De Rossi. "Tegen hen wil ik zeggen: probeer wat beters…"

"Dit artikel wordt zelfs nog vreemder als je bedenkt dat Roma mij enkele dagen geleden nog een aanbieding heeft gedaan om als directeur aan de slag te gaan. Ik voelde me vereerd, maar ik heb het om bekende redenen afgewezen."

Daniele De Rossi (midden) samen met Francesco Totti (rechts) tijdens zijn afscheid van AS Roma. (Foto: Pro Shots)

De Rossi nam afgelopen zondag afscheid van Roma

De Rossi speelde afgelopen zondag zijn laatste wedstrijd voor AS Roma. De 117-voudig international kwam liefst achttien jaar uit voor de club, die zijn aflopende contract niet verlengde.

"Ik heb het gevoel dat mijn imago ernstig is beschadigd, dus ik heb mijn advocaten opgedragen om een schadevergoeding te eisen", stelt De Rossi. "Dat bedrag zal ik volledig doneren aan een goed doel."

Eerder op vrijdag bood AS Roma-eigenaar James Pallotta in een open brief zijn excuses aan de fans van de club aan voor de matige prestaties in het afgelopen seizoen.

Roma ontsloeg in maart trainer Francesco Di Eusebio. Claudio Ranieri nam het over, maar hij kwam met zijn ploeg niet verder dan de zesde plek in de Serie A. Hierdoor moeten de Romeinen genoegen nemen met de voorrondes van de Europa League.