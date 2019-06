Jong Oranje heeft de oefenwedstrijd tegen het olympisch elftal van Mexico overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi haalde met 5-1 uit in Doetinchem.

Jong Oranje kende een uitstekende start op De Vijverberg en kwam al in de tweede minuut op voorsprong via een treffer van Calvin Stengs. De aanvaller van AZ wipte de bal over doelman Sebastián Jurado heen na een mooie steekpass van Donyell Malen.

Negen minuten later verdubbelde Malen zelf de marge. De aanvaller van PSV kreeg de bal mee van Stengs en passeerde Jurado door de benen.

Nog voor rust breidde Jong Oranje de voorsprong uit naar 4-0. Drie minuten voor de onderbreking werkte Erick Aguirre een voorzet van Deyovaisio Zeefuik in eigen doel en kort daarna scoorde Malen met een fraai afstandsschot dat via de onderkant van de lat net achter de doellijn belandde.

Donyell Malen maakt de tweede treffer voor Jong Oranje. (Foto: Pro Shots)

Vijf spelers maken debuut voor Jong Oranje

In de tweede helft deed de formatie van Van de Looi het wat rustiger aan en kwam Mexico tien minuten voor tijd tot scoren dankzij een ongelukkig eigen doelpunt van Perr Schuurs. De Ajacied veranderde een afstandsschot met zijn hak van richting.

Cody Gakpo bepaalde in de slotminuten de eindstand. De aanvaller van PSV werkte een voorzet van Kaj Sierhuis binnen.

Met Kjell Scherpen, Ludovit Reis, Mitchell van Bergen, Owen Wijndal en Noa Lang maakten liefst vijf spelers hun debuut voor Jong Oranje. Scherpen en Reis kregen een basisplaats en Van Bergen, Wijndal en Lang vielen in de tweede helft in.

Doelman Kjell Scherpen voorkomt een tegendoelpunt. (Foto: Pro Shots)

Jong Oranje begint in september aan EK-kwalificatie

De eerstvolgende wedstrijd van Jong Oranje is op 10 september. Dan is Jong Cyprus de eerste tegenstander in de kwalificatie voor het EK van 2021.

Portugal, Noorwegen, Wit-Rusland en Gibraltar zijn de andere opponenten in de poule. Alleen de groepswinnaar en de beste nummer twee van alle poules kwalificeren zich voor het EK onder-21 in Hongarije en Slovenië.