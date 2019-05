Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino laat nog in het midden of hij zaterdag in de Champions League-finale tegen Liverpool spits Harry Kane laat starten.

De 25-jarige spits staat al sinds begin april aan de kant met een enkelblessure, maar trainde de afgelopen weken weer mee. Kane liet zelf al doorschemeren op tijd fit te zijn voor het duel in Madrid.

"Ik heb het team nog niet gekozen", zei de Argentijn vrijdag op de persconferentie. "Ik weet nog niet wie er speelt, dat bepaal ik na de laatste training." Die staat nog voor vrijdagavond op het programma.

Volgens de coach is het bepalen van een opstelling niet zo makkelijk als het lijkt. "Het is pijnlijk dat je voor zo'n grote wedstrijd maar elf spelers mag opstellen. We hebben alle informatie. Nu moeten we de juiste beslissing maken om te winnen."

De spelers van Tottenham Hotspur tijdens de training. (Foto: Pro Shots)

'Speel als een kind van acht'

Net als veel van zijn spelers heeft Pochettino weinig ervaring als het gaat om het spelen van zo'n grote finale. "De voorbereiding is in ieder geval anders dan voor een vriendschappelijke wedstrijd. Je mentaliteit en je focus is anders."

"Het gaat erom dat we zaterdag klaar zijn, want met onze stress schakel je over op automatismen. De stress zal groter zijn dan ooit."

De Argentijn had al wel een tip voor zijn spelers: "Ze moeten vrij in hun hoofd zijn en spelen alsof ze een kind van zeven of acht jaar oud zijn. Denk niet aan iedereen die naar je kijkt. Liverpool zal klaar zijn voor het gevecht, maar hopelijk zijn wij de betere."

Tottenham staat voor het eerst in de finale van de Champions League en Liverpool kan zich revancheren voor de verloren eindstrijd van vorig jaar. De 'Reds' gingen toen met 3-1 onderuit tegen Real Madrid.

De Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool begint zaterdag om 21.00 uur in Estadio Wanda Metropolitano in Madrid. Arbiter is de Sloveen Damir Skomina.