Sarina Wiegman heeft hoge verwachtingen van de Oranjevrouwen voor het WK dat over enkele weken van start gaat. Volgens de bondscoach is haar ploeg een stuk sterker dan tijdens de afgelopen twee toernooien.

Een doel voor het toernooi in Frankrijk durft Wiegman vrijdag niet uit te spreken, een dag voor de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië in het Philips Stadion in Eindhoven. Eerst maar eens de groepsfase doorkomen.

Bij het debuut in Canada strandden de Oranjevrouwen vier jaar geleden in de achtste finales. "Intern hebben we hogere verwachtingen dan toen. Want wij vinden ook dat we beter zijn geworden", zei Wiegman bij de NOS.

Twee jaar later pakte de ploeg wel de Europese titel in eigen land. Wiegman vindt haar ploeg beter dan toen. "De selectie is breder en het gemiddelde niveau is hoger dan bij de afgelopen twee toernooien. Spelers hebben transfers gemaakt, hebben nu meer ervaring. Ze spelen bij clubs waar op hoog niveau wordt getraind en gespeeld."

De bondscoach wilde nog niet kwijt waarmee ze op het WK uiteindelijk tevreden zou zijn, maar de verwachtingen zijn ook binnen de ploeg hooggespannen. "We blijven bescheiden. We vinden dat we de kwaliteiten hebben om de poulefase door te komen. Daarna bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd en dan willen we natuurlijk zo ver mogelijk komen."

Vier jaar geleden sneuvelde de ploeg in de achtste finales. (Foto: ANP)

'30.000 toeschouwers zal nooit normaal voelen'

Een goed optreden zou kunnen leiden tot een ticket voor de Olympische Spelen van 2020. Dan moeten de Oranjevrouwen in Frankrijk bij de beste drie Europese landen eindigen. "Daar willen we graag heen", stelde Wiegman.

Tegen Australië laat de bondscoach al zien wat haar plannen voor het WK zijn. Ze wil tegen de fysiek sterke ploeg met de sterkst mogelijke opstelling beginnen. "We willen ook deze wedstrijd weer gebruiken om beter te worden richting het eerste duel in Frankrijk."

Dat gaat gebeuren voor 30.000 toeschouwers, een record. "We zullen het nooit normaal vinden dat er zoveel mensen voor ons op de tribune zitten. We willen er een feestje van maken."

Het duel tussen Nederland en Australië begint zaterdag om 18.15 uur. Op 11 juni wacht de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Nieuw-Zeeland. Daarna staan duels met Kameroen en Canada op de agenda.