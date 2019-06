Liverpool-coach Jürgen Klopp hoopt dat het zaterdag na de Champions League-finale niet meer gaat over alle finales die hij als trainer heeft verloren. Na zes nederlagen op rij hunkert de Duitser naar een zege.

De 51-jarige Duitser wilde de aandacht vrijdag niet naar zich toetrekken op de afsluitende persconferentie voor de finale in Madrid tegen Tottenham Hotspur, maar snapte zelf ook wel dat hij daar niet aan kon ontkomen.

Klopp is op zijn zachtst gezegd geen veelwinnaar als het om finales gaat. De laatste zes keer, waaronder twee keer de finale van de Champions League (in 2013 met Borussia Dortmund en vorig jaar met Liverpool), verloor hij.

"Ik noem mezelf niet ongelukkig op dat vlak", counterde hij. "Sinds 2012 heb ik, op 2017 na, elk jaar in een finale gestaan. Je zou ook kunnen zeggen dat ik wereldrecordhouder ben als het gaat om het winnen van halve finales. Als ik mezelf nu als loser ga zien, heb ik een groot probleem."

Liverpool bereidt zich voor op de tweede CL-finale in een jaar. (Foto: Pro Shots)

'We zijn nu volwassener als groep'

Vorig jaar was het een grote verrassing dat Liverpool de finale haalde. Real Madrid was toen met 3-1 te sterk. "Ten opzichte van toen zijn we nu veel volwassener", stelde Klopp. "We zijn een jaar ouder, hebben meer ervaring op topniveau. Vorig jaar waren we veel minder constant dan dit jaar. We gedragen ons nu ook anders als groep."

Klopp wilde verder niet al te veel terugkijken op vorig jaar of op welke andere verloren finale dan ook. "De omstandigheden, de tegenstanders, alles is anders. Voor mij was de verloren finale van vorig jaar vooral een beginpunt voor dit jaar. Van de wedstrijd zelf hebben we niets geleerd."

Dat Liverpool door de ervaring van vorig jaar als favoriet wordt gezien, doet Klopp niets. "Dat zeggen mensen ook omdat we meer punten in de competitie hebben behaald, maar beide wedstrijden die we tegen elkaar speelden waren gelijkwaardig."

De coach verloor zijn laatste zes finales als trainer. (Foto: Pro Shots)

Firmino fit voor finale

Klopp verwacht veel van de 'Spurs', die in de halve finales in de slotseconden afrekenden met Ajax. "We hebben allebei echte voetbalteams, die stap voor stap een team hebben gebouwd. Het is indrukwekkend wat Mauricio Pochettino bij Tottenham heeft gedaan, erg knap. Het zal een intense wedstrijd worden, maar ik kijk er enorm naar uit."

Het is nog de vraag of Klopp een beroep kan doen op Roberto Firmino. De Braziliaanse spits stond lang aan de kant vanwege een blessure, maar zit gewoon bij de selectie. "Ik ga natuurlijk niet vertellen of hij speelt, maar hij is er klaar voor. Hij heeft meegetraind, dus het komt vast goed."

De Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool begint zaterdag om 21.00 uur in Stadion Wanda Metropolitano in Madrid. Arbiter is de Sloveen Damir Skomina.