Kingsley Ehizibue zet zijn carrière voort in de Bundesliga. De 24-jarige rechtsback maakt de overstap van PEC Zwolle naar 1. FC Köln.

Ehizibue tekende een contract voor vier seizoenen bij Köln. Het is onbekend welk bedrag met de transfer is gemoeid.

In Zwolle had Ehizibue nog een contract tot de zomer van 2020. Hij kwam sinds het seizoen 2014/2015 uit voor PEC.

De verdediger maakte in oktober 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van PEC. In totaal speelde hij 131 officiële wedstrijden voor de 'Blauwvingers' en daarin scoorde hij negen keer. Afgelopen seizoen kwam hij tot 35 duels en één doelpunt.

Ehizibue is de vierde speler die deze zomer vertrekt uit Zwolle. Eerder verlieten Younes Namli (FC Krasnodar), Erik Israelsson (Valerenga) en Mickey van der Hart (Lech Poznan) de club. Daartegenover staat de definitieve komst van Kenneth Paal, die afgelopen seizoen al werd gehuurd van PSV.

Köln keert na jaar afwezigheid terug in Bundesliga

Köln keert komend seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Bundesliga. De 'Geissböcke' werden afgelopen seizoen kampioen in de Tweede Bundesliga.

Ehizibue is blij met zijn overstap naar Köln. "Ik heb een goed gevoel bij 1. FC Köln en zin in het nieuwe seizoen, maar zal PEC Zwolle ook zeker gaan missen. Eén ding is zeker; ik zal deze club voor altijd in mijn hart meedragen."