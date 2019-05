AS Roma-eigenaar James Pallotta heeft vrijdag zijn excuses aangeboden aan de fans van de club voor de matige prestaties in het afgelopen seizoen. De Amerikaan belooft beterschap voor de komende jaargang.

"Het afgelopen seizoen was een ware catastrofe", begon Pallotta zijn verhaal in een uitgebreide open brief, die een lengte heeft van duizenden woorden, op de site van Roma.

"Het is mijn fout dat ik niet in december al heb ingegrepen en de trainer heb ontslagen. Toen was ik er al van overtuigd dat het nodig was. Misschien heeft die besluiteloosheid er wel voor gezorgd dat we nu geen Champions League hebben."

Roma ontdeed zich in maart pas van trainer Francesco Di Eusebio. Claudio Ranieri nam het over, maar hij werd slechts zesde in de Serie A, waardoor de Romeinen genoegen moeten nemen met de voorrondes van de Europa League.

"Niemand vindt het leuk, maar we hebben nu eenmaal te maken met Financial Fair Play. Dat staat veel van onze plannen in de weg. Er zijn clubs die dat niet doen", aldus Pallotta.

"Ik heb een paar jaar geleden al gezegd dat ik niet begreep wat AC Milan aan het doen was. Toen zeiden mensen dat ik ongelijk had. En kijk nu eens, ze zijn niet eens de enige club die onder het vergrootglas ligt. Wij kunnen die risico's simpelweg niet nemen."

'Het is duidelijk dat de buitenwacht Roma wil zien falen'

Dieptepunt van het seizoen voor Roma was misschien wel de blamerende uitschakeling in de Coppa Italia. In de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi werd met liefst 7-1 verloren van Fiorentina.

"Het is duidelijk dat de buitenwacht Roma wil zien falen. They want to see Roma fuck up. Dat is waarom de journalisten continu gevoed worden en normale problemen uit de kleedkamer zwaar overdreven worden", vertelt Pallotta.

Roma tastte afgelopen zomer diep in de buidel. De drievoudig landskampioen (de laatste landstitel werd in 2001 veroverd) versterkte zich onder meer voor 17 miljoen euro met Justin Kluivert van Ajax.

"Soms moeten we spelers vanwege Financial Fair Play verkopen en soms doen we aankopen waarvan het effect pas in de toekomst zal blijken. Gaat dat weleens mis? Ja", is Pallotta eerlijk.

"Is het afgelopen zomer mis gegaan? Absoluut. Ons grootste probleem was niet de uittocht van spelers, maar wel dat we te veel spelers kochten die niet in het systeem van Di Francesco pasten."

