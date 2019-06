Sparta Rotterdam neemt afscheid van Royston Drenthe. Het aflopende contract van de 32-jarige middenvelder wordt niet verlengd, meldt de club vrijdag.

Ook Roy Kortsmit, Gregor Breinburg, Giliano Wijnaldum, Janne Saksela en Edouard Duplan mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. Hun verbintenissen worden evenmin verlengd.

Drenthe keerde dit seizoen terug in betaald voetbal, nadat hij sinds 2016 geen club meer had. Hij richtte zich daarna onder meer op een rapcarrière. Drenthe trainde in de voorbereiding mee met de Rotterdammers en wist een contract af te dwingen.

Zijn verblijf bij de club, die dankzij een zege in de play-offs op De Graafschap komend seizoen weer actief is in de Eredivisie, blijft echter beperkt tot één seizoen.

Technisch manager Henk van Stee is de vertrekkende spelers dankbaar voor hun inzet. "Ze hebben allemaal hun inbreng gehad en ook dankzij hun inzet zijn we gepromoveerd naar de Eredivisie."

Het is nog niet bekend of Drenthe zijn hernieuwde profavontuur wil voortzetten. De oud-speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton kwam weliswaar tot 32 duels, maar speelde de laatste weken steeds minder onder trainer Henk Fraser.