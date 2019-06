FC Utrecht heeft vrijdag de tweede versterking voor komend seizoen vastgelegd. De Domstedelingen huren spits Issah Abass voor één jaar van Bundesliga-club 1. FSV Mainz 05. Willem II legde aanvaller Mats Köhlert van Hamburger SV vast.

Abass kwam afgelopen seizoen niet voor in de plannen van Mainz-trainer Sandro Schwarz. Hij mocht alleen acht minuten als invaller meedoen in de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC (0-0) in oktober.

De twintigjarige Ghanees verruilde vorig jaar zomer NK Olimpija Ljubljana voor Mainz. Hij maakte voor de Sloveense topclub zeventien doelpunten in 54 wedstrijden en veroverde de landstitel en de nationale beker.

"Issah kan op elke positie in de voorhoede uit de voeten. Hij beschikt over veel snelheid en brengt veel energie in de wedstrijden. Hij is in staat tegenstanders bezig te houden en druk op verdedigers te zetten", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

FC Utrecht haalde eerder al Justin Lonwijk binnen. De negentienjarige middenvelder en jeugdinternational komt over van Jong PSV en tekende een contract voor drie jaar, met een optie op nog een seizoen in Stadion Galgenwaard.

Willem II verzekert zich van diensten Köhlert

Willem II legde vrijdag de eerste versterking voor komend seizoen vast. De Tilburgers verzekerden zich voor de komende drie jaar van de diensten van vleugelaanvaller Köhlert van Hamburger SV.

De 21-jarige Duitser had geen toekomst meer in Hamburg. Hij kwam afgelopen seizoen tot slechts drie wedstrijden in het tweede elftal en scoorde daarin niet.

"Het is een grote stap. Ik ben blij om hier te zijn. Ik wil graag spelen. Ik houd van de Nederlandse speelwijze. Hoe hier gevoetbald wordt, in het bijzonder hier bij Willem II", zegt Köhlert op de site van Willem II.

Technisch directeur Joris Mathijsen: "Mats is een type speler dat goed in ons systeem past. Hij kan op beide vleugels uit de voeten en heeft een passeeractie in huis. Daarnaast heeft hij een prettige persoonlijkheid."

Joris Mathijsen verwelkomt Mats Köhlert bij Willem II. (Foto: Pro Shots)

RKC neemt Daneels over van PSV

Promovendus RKC Waalwijk legde vrijdag eveneens de eerste versterking voor komend seizoen vast. De Brabanders nemen aanvaller Lennerd Daneels over van PSV, waar hij bij Jong PSV teamgenoot was van Lonwijk.

Daneels, die vlak voor de start van de play-offs al een persoonlijk akkoord had bereikt met RKC, zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar in het Mandemakers Stadion.

De 21-jarige Belg maakte voor Jong PSV vijf doelpunten in veertig wedstrijden. Hij doorliep de jeugdopleiding van Beerschot AC, waarna hij in 2011 de sprong waagde naar PSV.

"Met Lennerd hebben we een talentvolle linksbuiten binnengehaald. Met zijn snelheid, techniek en individuele actie past hij goed bij onze manier van spelen", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC.

Lennerd Daneels. (Foto: Pro Shots)