Luis Suárez is ondanks een knieblessure opgenomen in de Uruguayaanse selectie voor de Copa América. Ook PSV-spelmaker Gastón Pereiro behoort tot de 23-koppige groep.

Vedette Suárez miste de laatste wedstrijden van FC Barcelona door een knieblessure, maar is vermoedelijk op tijd fit om namens Uruguay in actie te komen. Ook zijn aanvalspartner Edinson Cavani is opgeroepen.

De 23-jarige Pereiro was afgelopen seizoen niet altijd zeker van een basisplaats bij PSV. De middenvelder heeft zeven interlands op zijn naam staan, waarin hij vier keer scoorde.

Pereiro is na Ajacieden David Neres (Brazilië) en Nicolás Tagliafico (Argentinië) de derde Eredivisie-speler die een uitnodiging voor de Copa América heeft ontvangen.

Het toernooi wordt tussen 14 juni en 7 juli gehouden in Brazilië. Het Uruguay van bondscoach Oscar Tabárez is samen met Ecuador, Japan en Chili ingedeeld in groep C.

23-koppige selectie Uruguay

Keepers: Martín Campaña (Independiente), Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Libertad)

Verdedigers: Martín Cáceres (Juventus), Sebastián Coates (Sporting CP), José Giménez (Atlético Madrid), Diego Godín (Atlético Madrid), Marcelo Saracchi (RB Leipzig)

Middenvelders: Rodrigo Betancur (Juventus), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Giovanni González (Peñarol), Diego Laxalt (AC Milan), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Arsenal), Federico Valverde (Real Madrid), Matías Vecino (Internazionale)

Aanvallers: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo), Gastón Pereiro (PSV), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Cristhian Stuani (Girona), Luis Suárez (FC Barcelona)

PSV-middenvelder Gastón Pereiro. (Foto: Pro Shots)