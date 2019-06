Internazionale heeft vrijdag Antonio Conte gepresenteerd als opvolger van Luciano Spalletti. De 49-jarige Italiaan werd de afgelopen weken al veelvuldig in verband gebracht met de topclub.

Eerder was Conte, van wie niet bekend is voor hoelang hij tekent, coach van onder meer Atalanta Bergamo, Juventus, het Italiaanse elftal en Chelsea. Sinds zijn vertrek bij Chelsea in 2018 zat hij zonder club.

Met 'The Blues' pakte Conte in het seizoen 2016/2017 de landstitel en een jaar later de FA Cup. In zijn laatste seizoen in Londen eindigde Chelsea als vijfde in de Premier League.

Conte vierde zijn grootste successen als coach van Juventus, waarmee hij tussen 2011 en 2014 drie keer kampioen werd. Vervolgens ging hij aan de slag als bondscoach van Italië, waarmee hij op het EK van 2016 tot de kwartfinales kwam.

Spalletti werd donderdag ontslagen in Milaan. De zestigjarige landgenoot van Conte eindigde met de club van Oranje-international Stefan de Vrij twee keer als vierde en pakte geen prijzen.

Antonio Conte won met Chelsea in 2018 de FA Cup en een jaar eerder de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Inter hoopt op nieuw succes

Inter hoopt onder leiding van Conte op nieuwe nationale én internationale successen na een aantal mindere jaren. De club werd achttien keer landskampioen, voor het laatst in 2010. In dat seizoen werd ook de Champions League gewonnen.

"Ik heb heel veel zin in dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Ik zal proberen het vertrouwen van de voorzitter en de directeuren terug te betalen", aldus Conte op de site van Inter.

"Ik heb voor Inter gekozen vanwege de status van de club, de goede basis die er ligt, de ambities en de historie. Ik wil Inter terugbrengen waar het thuishoort."

De vierde plek in de Serie A betekent dat Inter komend seizoen in de Champions League uitkomt.