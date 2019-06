Michael van Praag heeft hard van zich afgebeten na de kritiek die hij kreeg op een tweetje voorafgaand aan de Europa League-finale van woensdag tussen Chelsea en Arsenal (4-1).

De voorzitter van de KNVB en het lid van het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA stuurde ruim een uur voor de aftrap via Twitter een foto van het stadion in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe de wereld in. "Indrukwekkend", zo luidde de begeleidende tekst.

Het tweetje zorgde voor een stroom aan negatieve reacties. Veel mensen wezen op de vele lege plaatsen in het stadion en op de politieke situatie in Azerbeidzjan, waardoor een meer kritische houding van Van Praag op zijn plaats zou zijn geweest.

"De tweet uit het stadion is van één uur en negentien minuten vóór de wedstrijd", reageert Van Praag donderdag via hetzelfde sociale medium. "Natuurlijk is het dan nog leeg. Ja, het is een indrukwekkend stadion. Mag ik dat vinden? Als Max Verstappen Formule 1 rijdt in Bakoe hoor je niemand. Als de UEFA er iets organiseert is het fout en word ik weggehoond. Hypocrisie ten top."

'In Azerbeidzjan houden mensen ook van voetbal'

De keuze voor Bakoe als speelstad deed in aanloop naar de finale al veel stof opwaaien. Zowel Arsenal als Chelsea ontving van de UEFA slechts zesduizend kaartjes, waardoor de stoeltjes vooral bezet werden door sponsoren. De reis bleek voor veel supporters ook simpelweg te duur of te lastig, omdat er weinig op Bakoe gevlogen wordt.

Bovendien moest Arsenal het stellen zonder Henrikh Mkhitaryan. De Armeniër bleef vanwege een politiek conflict tussen zijn vaderland en Azerbeidzjan uit veiligheidsoverwegingen achter in Londen.

Ondanks de problemen is het volgens Van Praag een verkeerd signaal om geen finales toe te wijzen aan niet-traditionele voetballanden. "En dan even over Bakoe. In Azerbeidzjan leven ook mensen. En die houden ook van voetbal", reageerde hij in gesprek met De Telegraaf.

"Dit land is UEFA-lid en heeft net zo veel rechten als Nederland. Het organiseren van finales is geen exclusiviteit voor West-Europa of Engeland, Spanje en Duitsland als je wilt."