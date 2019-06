Sergio Ramos blijft Real Madrid gewoon trouw. De 33-jarige verdediger gaf eerder aan te willen vertrekken, maar heeft besloten alsnog te blijven.

De aanvoerder van Real kondigde zijn besluit donderdag aan op een speciaal ingelaste persconferentie. "Ik wil dat niemand twijfels heeft over wat mijn intenties zijn. Ik wil hier mijn carrière afsluiten."

De centrumverdediger, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Real, geeft expres nu duidelijkheid. "Ik heb er geen behoefte aan dat mijn naam steeds in de kranten opduikt, ik erger me eraan als er onjuiste geruchten rondgaan. Ik wil kunnen genieten van de zomer."

Ramos had over interesse niet te klagen. Zo kon hij in China een megacontract tekenen, erkende de Spanjaard. "Dat was een mooi alternatief geweest, als ik me hier niet welkom had gevoeld. Maar mijn plan is om mijn contract hier uit te dienen."

Ramos zag door een schorsing vanaf de tribune hoe Real thuis tegen Ajax werd uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

'Nederlaag tegen Ajax zorgde voor spanning'

De captain liet eerder dit seizoen blijken ontevreden te zijn bij Real Madrid, dat een van de slechtste seizoenen van de afgelopen twintig jaar achter de rug heeft. De club sneuvelde zonder de geschorste verdediger in de achtste finales van de Champions League tegen Ajax en eindigde slechts als derde in La Liga.

Hij maakte vervolgens ruzie met voorzitter Florentino Pérez. "Mijn relatie met hem is als vader en zoon", zei Ramos donderdag. "Wie heeft er nou nooit ruzie met zijn vader gehad? We hebben daarna een goed gesprek gehad en de kou uit de lucht gehaald."

Wel erkende Ramos dat er de nodige frictie en spanning ontstond na de 1-4-thuisnederlaag tegen Ajax. "Het klopt dat er spanning ontstond. Dat was een goed moment om dingen uit te spreken."

De verdediger gaf nog maar eens nog wel even door te gaan. "Fysiek gezien kan ik nog jaren mee. Ik wil spelen zo lang als ik kan. Misschien is dat twee of vier jaar, of misschien wel zes. Als het ooit zover komt om te vertrekken, ga ik naar een plek waar ik niet tegen Real Madrid hoef te spelen."