Technisch directeur Gerard Nijkamp vertrekt na zeven jaar bij PEC Zwolle. Hij maakt de overstap naar de Amerikaanse MLS, waar hij sportief directeur van FC Cincinnati wordt.

Onder het bewind van de 49-jarige Nijkamp ontwikkelde PEC zich de afgelopen jaren tot een stabiele kracht in de Eredivisie. Hoogtepunt was de winst van de KNVB-beker in 2014. Later dat jaar werd ook de Johan Cruijff Schaal gewonnen.

Nijkamp stelde woensdag met John Stegeman nog een nieuwe trainer voor PEC Zwolle aan. Stegeman is de opvolger van Jaap Stam, die de overstap naar Feyenoord maakt.

Bij FC Cincinnati treft Nijkamp een nieuwkomer in de MLS. Na veertien duels staat de formatie uit de staat Ohio laatste in de Eastern Conference. Bekendste speler van de club is de Pool Przemyslaw Tyton, oud-speler van onder meer Roda JC en PSV.

Mike Willems wordt in Zwolle de opvolger van Nijkamp. De 48-jarige oud-prof wordt bij de ploeg technisch manager. Hij was al als scout betrokken bij de club.

'Zijn werk wordt nu beloond'

Nijkamp, die eerder assistent- en ad-interimtrainer bij PEC was, is de clubleiding dankbaar dat hem de kans gegund wordt in de Verenigde Staten aan de slag te kunnen gaan.

"Ik ben met PEC Zwolle een weg ingeslagen die, met ups en downs, de club in de toekomst weer nieuwe hoogtepunten moet opleveren. Hoewel ik het ook jammer vind dat ik nu een afslag neem, ben ik ervan overtuigd dat de club de weg omhoog zal blijven vinden."

Voorzitter Adriaan Visser zegt Nijkamp de overstap van harte te gunnen. "Hij heeft er mede voor gezorgd dat onze club de afgelopen jaren een prachtige groei heeft doorgemaakt met bijbehorende prijzen. Zijn werk wordt nu beloond met een overstap naar een fantastische competitie in de Verenigde Staten."