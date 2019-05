Frank de Boer heeft woensdag na twee nederlagen op rij in de MLS weer eens gewonnen met Atlanta United. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg thuis met 3-0 zegevieren tegen Minnesota United.

Door de zege passeert Atlanta United New York Red Bulls. De ploeg van De Boer staat vierde, met twee punten meer dan de club uit New York.

DC United, koploper in de Eastern Conference, heeft drie punten meer dan Atlanta, maar heeft al zestien wedstrijden gespeeld. Atlanta staat op veertien duels. De Amerikaanse kampioen van vorig jaar heeft ook minder verliespunten dan nummer twee Philadelphia Union en nummer drie Motreal Impact en kan de komende weken dus verder stijgen.

Zaterdag komt Atlanta weer in actie. In het Mercedes Benz Stadium is Chicago Fire dan de tegenstander.

Top 5 MLS 1. DC United 16-26 (+5)

2. Philadelphia Union 15-25 (+9)

3. Montreal Impact 16-24 (-5)

4. Atlanta United 14-23 (+6)

5. New York Red Bulls 14-21 (+5)

6. New York City FC 12-19 (+3)

Martínez toont opnieuw goede vorm

Woensdag tegen Minnesota kwam de zege van Atlanta moeizamer tot stand dan de 3-0-uitslag doet vermoeden.

Franco Escobar opende in de 23e minuut de score voor Atlanta, waarna lange tijd niet gescoord werd. Pas na het verstrijken van de reguliere speeltijd scoorde spits Josef Martínez twee keer.

De Venezolaan verkeert in bloedvorm en staat nu op zes goals in de laatste zeven wedstrijden. In totaal trof Martinez acht keer doel.

Martinez scoorde twee keer. (Foto: Pro Shots)