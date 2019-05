Eden Hazard heeft woensdag met de Europa League-finale hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Chelsea gespeeld. De Belg kondigde na de overwinning op Arsenal zijn afscheid min of meer al aan.

"Ik denk dat het mijn laatste wedstrijd was, maar in voetbal weet je het nooit", zei Hazard na afloop van de eindstrijd. "Ik heb mijn beslissing al genomen en wacht momenteel op beide clubs", aldus de Belg.

"Op dit moment was het winnen van deze finale het enige doel dat ik in mijn hoofd had."

Hazard wordt al tijden in verband gebracht met Real Madrid. Afgelopen maandag bevestigde voorzitter Florentino Pérez van de 'Koninklijke' de interesse van zijn club in de 28-jarige spits.

"Over een paar dagen komt er duidelijkheid", liet Hazard weten. "Mijn droom was om in de Premier League te spelen. Dat heb ik gedaan voor een van de grootste clubs, dus het is nu misschien tijd voor een nieuwe uitdaging."

Eden Hazard omhelst coach Maurizio Sarri nadat hij werd gewisseld in de finale. (Foto: Pro Shots)

'Het was een goede wedstrijd'

In de finale bracht Hazard Chelsea halverwege de tweede helft uit een penalty op 3-0. Even later bepaalde hij ook de eindstand. De honderdvoudig international keek terug op een mooie avond.

"Het was een goede wedstrijd", concludeerde Hazard. "Ik denk dat beide ploegen in de openingsfase de stress van zich af moesten spelen. Het doelpunt van Olivier (Giroud, red.) betekende het begin van een geweldige avond. We speelden goed en controleerden de wedstrijd."

Giroud opende kort na rust de score voor Chelsea, waarna Pedro de marge verdubbelde. Tussen de twee treffers van Hazard door redde Alex Iwobi de eer voor Arsenal.

Hazard komt sinds de zomer van 2012 uit voor Chelsea. In zeven seizoenen kwam de aanvaller tot 351 officiële wedstrijden, waarin hij 108 doelpunten maakte.