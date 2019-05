Chelsea heeft woensdag voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Europa League gewonnen. De Londenaren waren in de finale in Bakoe met liefst 4-1 te sterk voor stadgenoot Arsenal.

De kwalitatief matige wedstrijd zat lange tijd op slot, maar vlak na rust brak Olivier Giroud de ban en niet veel later maakten Pedro en Eden Hazard (strafschop) aan alle spanning een einde.

Alex Iwobi deed halverwege de tweede helft nog wel iets terug namens Arsenal, maar opnieuw Hazard zorgde in de slotfase voor een passend slotakkoord.

Chelsea pakte eerder in het seizoen 2012/2013 de eindzege in de Europa League. 'The Blues' rekenden destijds in de finale in Amsterdam af met Benfica (2-1).

Door de nieuwe eindzege speelt Chelsea na de zomer in de strijd om de Europese Super Cup tegen de winnaar van de Champions League, Liverpool of Tottenham Hotspur.

De finale werd gespeeld in een troosteloos decor. (Foto: Pro Shots)

Chelsea en Arsenal creëren aanvankelijk weinig

Chelsea en Arsenal maakten er in de eerste helft een potje van in het sfeerloze Olympisch Stadion van Bakoe, dat plaats bood aan bijna 70.000 toeschouwers, maar slechts voor de helft gevuld was.

Beide ploegen kregen slechts één serieuze mogelijkheid. Chelsea was dichtbij met een schuiver van Giroud (goede redding van de afscheidnemende Petr Cech) en Arsenal met een afstandsschot van Granit Xhaka.

Chelsea kwam in de tweede helft sterk uit de startblokken en dat resulteerde vrijwel meteen in de 1-0. Giroud wurmde zich voor zijn directe tegenstander en kopte op aangeven van Emerson knap raak.

Het gaf Chelsea een dusdanige boost dat het binnen een kwartier uitliep naar 3-0. Eerst tikte Pedro simpel binnen en daarna schoot Hazard na een overtreding van Ainsley Maitland-Niles raak vanaf elf meter.

Hazard zorgde met de 4-1 voor het mooiste doelpunt van de avond. (Foto: Pro Shots)

Hazard zorgt voor fraai slotakkoord

De wedstrijd was daarmee wel zo'n beetje beslist. Arsenal vocht zich nog wel terug tot 3-1 via Iwobi (fraaie volley vanaf de rand van het strafschopgebied), maar daar bleef het bij.

Chelsea gaf op zijn beurt de beker nog wat extra glans met een formidabele 4-1. Hazard ging in het strafschopgebied de combinatie aan met Giroud en rondde af na een fijn boogballetje van laatstgenoemde.

Door het veroveren van de Europa League mag Chelsea komend seizoen deelnemen aan de Champions League, maar daar was het als nummer drie van de Premier League al van verzekerd.

De winst van Chelsea heeft ook gevolgen voor PSV. De Eindhovenaren nemen het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen FC Basel of Olympiakos Piraeus.