Trainer John Stegeman snapt dat de supporters van Go Ahead Eagles niet blij zijn met zijn gevoelige overstap naar aartsrivaal PEC Zwolle. De Gelderlander hoopt desondanks dat zij er ook een beetje begrip voor kunnen opbrengen.

"Altijd als je het niet verwacht, komt er zoiets langs. Ik heb er heel lang over nagedacht en ben zeker niet over één nacht ijs gegaan. Ik ben ook niet achterlijk, ik snap alle sentimenten", zegt hij woensdag tegen VI.

"Maar ik heb ook een pad in mijn hoofd voor mezelf als trainer. Ik heb ook een droom te verwezenlijken. En die droom is om zo hoog mogelijk te komen als trainer. Dan is dit een kans, een volgende stap bij een stabiele Eredivisie-club."

Stegeman liep dinsdag nog op bizarre wijze promotie mis met Go Ahead Eagles en maakte een dag later bekend dat hij voor twee jaar tekent bij provinciegenoot PEC Zwolle, met een optie op nog een seizoen.

De 42-jarige Epenaar verraste afgelopen zomer door Eredivisionist Heracles Almelo te verruilen voor Keuken Kampioen Divisie-club Go Ahead Eagles. Hij gaf toen te kennen dat clubliefde een grote rol speelde bij die keuze.

De spelers van Go Ahead treuren na het mislopen van promotie. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben helemaal leeg nu'

Stegeman loodste het vorig seizoen kwakkelende Go Ahead naar de play-offs om promotie. De Deventenaren leken dinsdag daadwerkelijk te promoveren, maar in de laatste seconde ging het mis tegen RKC Waalwijk: 4-5.

"Ik heb mijn ziel en zaligheid het afgelopen jaar in Go Ahead gelegd. Dat we dan op een haar na promotie mislopen, is een horrorscenario. En toch hoop ik dat ik de basis heb kunnen leggen voor toekomstig succes van Go Ahead", aldus Stegeman.

"We hopen ze natuurlijk weer snel te verwelkomen in de Eredivisie. Natuurlijk doet het pijn, ik ben helemaal leeg nu. Hier wil ik het daarom ook bij laten, ik hoop op een beetje begrip."

Stegeman wordt bij PEC Zwolle, dat dit seizoen lange tijd tegen degradatie streed, de opvolger van Jaap Stam, die op zijn beurt Giovanni van Bronckhorst vervangt bij Feyenoord.