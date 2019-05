De UEFA wil dat het protocol omtrent behandeling van voetballers met hoofdletsel wordt aangescherpt. De Europese voetbalbond heeft onder meer aan 's werelds overkoepelende organisatie FIFA gevraagd hieraan mee te werken.

"Ik heb de indruk dat de huidige regels niet meer toereikend zijn. Artsen zouden meer tijd moeten krijgen de juiste diagnose te stellen, zonder dat het betreffende team gedupeerd wordt", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdag.

Ceferin overweegt in dat opzicht tijdelijke vervanging toe te staan, om te voorkomen dat een voetballer in de haast weer het veld in gaat zonder dat dit verantwoord is.

Nu is het nog zo dat de teamarts bij hoofdletsel uitdrukkelijk aan de scheidsrechter moet aangeven dat het 'slachtoffer' het spel mag hervatten.

Onder andere de FIFPRo is van mening dat deze maatregel niet ver genoeg gaat. De internationale spelersvakbond pleit dan ook voor een onafhankelijke arts bij wedstrijden.

Discussie opgerakeld na hoofdblessure Vertonghen

De discussie over hoofdletsel bij voetballers werd onlangs opgerakeld, nadat Jan Vertonghen een hoofdblessure had opgelopen tijdens de halve finale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Ajax (0-1).

De Belgische verdediger werd na een korte behandeling langs de zijlijn weer het veld in gestuurd door de medische staf van de 'Spurs', maar liet zich amper een minuut later alsnog wisselen vanwege duizeligheid.

Het kwam Tottenham Hotspur op de nodige kritiek te staan, maar manager Mauricio Pochettino gaf na de wedstrijd te kennen dat de artsen het protocol van de UEFA hadden gevolgd en dat hen dus geen blaam trof.

Voor mij is de gezondheid van de spelers altijd het belangrijkste. Als de medische staf had gezegd dat hij gewisseld had moeten worden, dan had ik geen seconde getwijfeld. In een situatie als deze is de dokter de baas", zei hij.