Justin Lonwijk heeft woensdag een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen, getekend bij FC Utrecht. De negentienjarige middenvelder komt transfervrij over van PSV.

"Justin is een dynamische middenvelder met een goede techniek", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Hij heeft lengte, een goed fysiek en veel power."

"Justin is een aanvallend ingestelde middenvelder die ook nog in de voorhoede uit de voeten kan. Een zogeheten box-to-boxspeler. Hij is een groot talent met nog veel ruimte voor progressie."

Lonwijk doorliep sinds 2010 de jeugdopleiding bij PSV. Hij debuteerde begin 2017 op zeventienjarige leeftijd bij Jong PSV in het betaalde voetbal. De jeugdinternational speelde afgelopen seizoen achttien duels in de Keuken Kampioen Divisie en was daarin goed voor drie goals en vier assists. Hij maakte geen minuten in het eerste elftal van de Eindhovenaren.

Volgens Voetbal International kon Lonwijk zijn contract bij PSV ook verlengen. Bovendien zou hij in de belangstelling van AS Roma hebben gestaan.