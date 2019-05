John Stegeman vertrekt bij Go Ahead Eagles en wordt volgend seizoen trainer van rivaal PEC Zwolle. De Overijsselaar volgt de naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam op bij de 'Blauwvingers'.

De 42-jarige Stegeman tekent bij PEC een contract voor twee jaar met de optie op nog een seizoen. De coach stond nog tot medio 2020 onder contract bij Go Ahead Eagles, dat een contractuele afkoopsom ontvangt.

"Als club zijn we verrast en betreuren we het vertrek van John", zegt technisch manager Paul Bosvelt van Go Ahead woensdag op de site van de club. "Hij speelde een belangrijke rol in de wederopstanding van Go Ahead. Het is nu aan ons om een geschikte opvolger te vinden."

Stegeman liep dinsdagavond nog met Go Ahead op bizarre wijze promotie naar de Eredivisie mis. De ploeg uit Deventer leidde in de absolute slotfase met 4-3 tegen RKC Waalwijk, maar ging door twee treffers diep in blessuretijd alsnog met 4-5 ten onder voor eigen publiek.

"Na een mooi seizoen bij Go Ahead Eagles komt er voor mij persoonlijk nu een mooie kans om bij een stabiele Eredivisie-club aan de slag te gaan", verklaart Stegeman zijn gevoelige overstap op de site van PEC. "Ik wil er alles aan doen om de club de komende jaren verder te laten groeien."

De spelers van Go Ahead treuren na het mislopen van promotie. (Foto: Pro Shots)

Derde club uit Overijssel voor Stegeman

Voor Stegeman wordt PEC de derde club uit zijn loopbaan en ook zijn derde in Overijssel. Hij begon in 2008 bij Heracles Almelo, waar hij als assistent werkzaam was onder Peter Bosz, Jan de Jonge, Gertjan Verbeek en Gert Heerkes.

In september 2014 werd Stegeman interim-trainer bij Heracles na het ontslag van De Jonge. Hij mocht het seizoen afmaken en kreeg daarna een meerjarig contract bij de Almeloërs, waarmee hij in het seizoen 2015/2016 via de play-offs een ticket voor de voorronde van de Europa League veroverde.

Stegeman eindigde vorig seizoen met Heracles op de tiende plek en vertrok vervolgens naar Eerste Divisionist Go Ahead Eagles. 'Kowet' eindigde de reguliere competitie in de Keuken Kampioen Divisie op de vijfde plek en liep in de play-offs dus ternauwernood promotie mis.

Stegeman werkte in zijn loopbaan jarenlang bij Heracles. (Foto: Pro Shots)

'John heeft veel indruk op ons gemaakt'

PEC Zwolle eindigde het Eredivisie-seizoen op de teleurstellende dertiende plek, slechts zes punten boven de degradatiestreep. De club begon het seizoen met John van 't Schip, maar hij werd eind december ontslagen en opgevolgd door Stam. De oud-verdediger is volgend seizoen trainer van Feyenoord.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC is blij met de komst van Stegeman. "John heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend in het betaald voetbal", aldus Nijkamp. "Door zijn inspirerende wijze van leiding geven, in combinatie met een aanvallende maar realistische speelstijl, heeft hij veel indruk op ons gemaakt."

"Zijn aanstelling past bovendien bij de filosofie van deze club. John is wat ons betreft een hoofdtrainer die past in het rijtje Art Langeler, Ron Jans, John van ’t Schip en Jaap Stam."

Stegeman staat over twee weken voor het eerst voor de groep van PEC. De Eredivisionist begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zaterdag 15 juni.