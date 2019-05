Fred Grim kan nog amper geloven dat RKC Waalwijk zich dinsdagavond na het bizarre en historische play-offduel met Go Ahead Eagles (4-5-winst) eredivisionist mag noemen. De coach van de Brabanders vindt dat zijn ploeg is beloond voor de vastberadenheid in dit seizoen.

RKC en Go Ahead zorgden voor een legendarische slotfase in Deventer. Door de 4-3 van Pieter Langedijk in de 89e minuut leek Go Ahead promotie naar de Eredivisie veilig te stellen, maar door goals van Stijn Spierings en Mario Bilate diep in blessuretijd kwam RKC als gelukkige uit de spectaculaire strijd.

"Dit is echt ongelooflijk", zei een euforische Grim in het feestgedruis tegen FOX Sports. "Het was een foutenfestival en het ging echt alle kanten op. Het is misschien makkelijk lullen nu, maar ook na de 4-3 zijn we erin blijven geloven. Dat Stijn die bal er ook nog in knalde, zorgde voor ontlading van hier tot Tokio."

"Je voelde de pijn van de 3-2, maar één goal was nog steeds genoeg voor ons. Als die dan ook nog valt, is dat natuurlijk geweldig. Bij 4-4 was het klaar. Het was echt een gekkenhuis. Als de play-offs hiervoor gemaakt zijn, dan krijgt deze wedstrijd een tien met een griffel."

De spelers van RKC toonden de nodige veerkracht, zeker gezien het feit dat ze zwaar aangeslagen aan de tweede helft begonnen. De clubarts van de Waalwijkers was tijdens de rust onwel geworden in de kleedkamer en dat leidde tot de nodige emoties aan de kant van de bezoekers.

"Dit leer je niet op een trainerscursus of wat dan ook", zei Grim. "Gelukkig gaat het nu goed met hem en ik vind ook dat de jongens het geweldig hebben opgepakt."

De spelers van RKC vieren feest. (Foto: Pro Shots)

'Uiteindelijk overwint voetbal weer'

De promotie van RKC is niet alleen door het scoreverloop in Deventer verrassend te noemen. De Brabanders stonden in de winterstop nog in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie en eindigden het reguliere seizoen op de achtste plek, op 21 punten van kampioen FC Twente.

"We zijn écht van ver gekomen", realiseert Grim zich. "We hebben in de winterstop wat versterkingen kunnen halen, maar het voetbal was altijd al goed en daar hebben we aan vastgehouden. Uiteindelijk overwint voetbal weer. Het is mooi om te zien hoe de spelers voor elkaar knokken."

RKC is de derde nieuwkomer in de Eredivisie komend seizoen, want ook Sparta Rotterdam wist via de play-offs het hoogste niveau te bereiken en FC Twente dwong als kampioen rechtstreekse promotie af. Grim wil op dit moment nog niet denken aan volgend seizoen.

"Wat er allemaal gaat komen, zien we wel. Het is belangrijk om hiervan te genieten en een geweldig feest te vieren. Ik ben blij dat ik als trainer mijn steentje heb kunnen bijdragen", aldus de voormalige keeper.