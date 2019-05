FC Utrecht-coach Dick Advocaat komt loftuitingen tekort voor zijn spelers na het veroveren van een ticket voor de voorronde van de Europa League. De 71-jarige Hagenaar, die zijn ploeg dinsdagavond met 0-2 zag winnen bij Vitesse, had zich geen beter afscheid kunnen wensen als trainer in Nederland.

"Ik vond dat we in de heenwedstrijd al heel goed speelden en dit keer was het helemaal geweldig van onze kant", zei Advocaat na de wedstrijd in de GelreDome tegen FOX Sports. "Vooral de achterhoede en het middenveld waren subliem. Vitesse heeft geen uitgespeelde kans gehad en dat is wel een compliment waard."

De uitgangspositie van Vitesse was door het 1-1-gelijkspel van zaterdag in Stadion Galgenwaard zo slecht nog niet, maar de ploeg van de Arnhemmers was voor eigen publiek simpelweg de mindere tegen het vooral fittere FC Utrecht.

Cyriel Dessers maakte na een half uur de 0-1 in Arnhem en Simon Gustafson gooide het duel in de 77e minuut op slot. Advocaat was sowieso te spreken over het optreden van Gustafson tegen Vitesse, dat het duel met tien man eindigde door een rode kaart van Mohammed Dauda.

"Simon heeft exceptionele kwaliteiten. Dat zeg ik al het hele seizoen, maar veel mensen zien dat niet. Hij hoort in mijn ogen ook in het Zweedse elftal en is een speler die op een hoger niveau kan spelen. Dat blijf ik zeggen."

Advocaat is op zijn beurt blij dat hij zijn normaal gesproken laatste klus als trainer in Nederland - hij wordt na dit seizoen opgevolgd door John van den Brom - zo heeft kunnen afsluiten. "Dit is een fantastische manier om in Nederland te stoppen, met dank aan mijn spelers. Ze hebben geen moment geklaagd over vermoeidheid en ik ben heel trots op de manier waarop het team gespeeld heeft."

De spelers van FC Utrecht vieren feest. (Foto: Pro Shots)

Slutsky wijt mislopen EL-ticket aan vermoeidheid

Zijn collega-trainer Leonid Slutsky vindt het geen verrassing dat Vitesse er niet in slaagde via de play-offs een Europa League-ticket te veroveren. Volgens de coach waren zijn spelers - in tegenstelling tot die van FC Utrecht - juist wel vermoeid.

"We verloren de wedstrijd op basis van frisheid en conditie. Dat is begrijpelijk, want we hebben veel blessures. Daarom is het erg moeilijk voor mij om de wedstrijd te analyseren", zei Slutsky in gesprek met FOX Sports.

"De tweede bal was telkens niet voor ons en dat is een eerste indicatie van een verminderde fysieke gesteldheid. Tegen Utrecht moesten we in de rust door blessures twee wissels doorvoeren. Als je die frisheid niet hebt, is het heel moeilijk een wedstrijd te controleren."

Slutsky zag dat zijn spelers vermoeid waren. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord, AZ en Utrecht Europa League in

Voor Vitesse kwam er zo een vervelend einde aan een lang seizoen, dat voor de Arnhemmers al op 26 juli begon met een uitwedstrijd tegen het Roemeense FC Viitorul Constanta in de tweede voorronde van de Europa League.

"We begonnen het seizoen als eerste Nederlandse club eindigen ook als laatste", constateerde Slutsky. "Voor mij was het ook apart dat we in afgelopen zestien dagen zes wedstrijden hebben gespeeld. Dat heeft doorgewerkt op de ploeg."

FC Utrecht stroomt door de overwinning op Vitesse komende zomer in de tweede voorronde van de Europa League in. Datzelfde geldt voor AZ, dat als vierde eindigde in de competitie. Nummer drie Feyenoord mag in de derde voorronde van het op een na belangrijkste Europese clubtoernooi beginnen.