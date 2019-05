Henk de Jong baalt als een stekker dat hij De Graafschap niet voor de Eredivisie heeft kunnen behouden. De vertrekkende coach, die zijn ploeg dinsdagavond met 0-2 zag verliezen van Sparta Rotterdam, vindt dat zijn spelers lijfsbehoud hadden verdiend.

"Dit doet me zó'n pijn. Voor de club, de supporters, maar vooral voor de spelers", zei een terneergeslagen De Jong in Doetinchem bij de NOS. "Ze hebben er alles aan gedaan, iedere dag weer. Ik had het ze zó gegund. Mezelf ook, maar vooral mijn spelers die er alles aan hebben gedaan."

De Graafschap begon door de 1-2-overwinning van zaterdag met een prima uitgangspositie aan de return voor eigen publiek. De 'Superboeren' stevenden dinsdagavond ook lange tijd af op lijfsbehoud, maar in het laatste kwartier ging het alsnog mis door doelpunten van Halil Dervisoglu en Adil Auassar.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik Sparta ook net iets beter vond dan wij", bekende De Jong. "We hadden het heel lastig met de lange ballen op hun spits. We voetbalden dit seizoen maandenlang echt heel goed, maar daar was de laatste tijd niet echt sprake meer van en dat is zonde."

De spelers van Sparta vieren feest na het veiligstellen van promotie. (Foto: Pro Shots)

'De Graafschap kan soort PEC Zwolle worden'

Voor De Graafschap betekende de cruciale nederlaag tegen Sparta al de negende degradatie in de clubhistorie. Door het verlies van Excelsior in de halve finale van de play-offs - RKC Waalwijk bleek in dat tweeluik te sterk voor de Kralingers - dalen er zelfs twee Eredivisie-clubs via de play-offs af naar het tweede niveau.

"De nacompetitie is heel apart. Vroeger overleefden de Eredivisie-clubs altijd wel, maar dat verschil is er niet meer. Dat hebben we nu ook meegemaakt", aldus De Jong, die volgend seizoen in de Eerste Divisie voor de groep van SC Cambuur staat.

"Het liefst had ik De Graafschap natuurlijk in de Eredivisie gehouden, maar deze club komt altijd terug. Misschien duurt het één of twee seizoenen en dan spelen ze weer in de Eredivisie. Daar hoort De Graafschap gewoon. Als er iets meer geld bijkomt, dan kan dit in mijn ogen een soort PEC Zwolle worden."

Niet alleen Sparta, maar ook RKC dwong dinsdagavond promotie naar de Eredivisie af. De Waalwijkers wonnen met 4-5 in een bizar duel met Go Ahead Eagles. Kampioen FC Twente promoveerde rechtstreeks naar het hoogste niveau en neemt de plek in van NAC Breda, dat dit seizoen onderaan eindigde in de Eredivisie.