Trainer Henk Fraser van Sparta Rotterdam is bijzonder trots op zijn ploeg na het bewerkstelligen van promotie naar de Eredivisie. De Rotterdammers verzekerden zich dinsdag van een terugkeer op het hoogste niveau dankzij een 0-2-zege bij De Graafschap.

"Ze hebben een wereldprestatie geleverd", loofde Fraser zijn ploeg na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Het verdient echt respect als je bij deze club uit wint."

De heenwedstrijd op Het Kasteel eindigde afgelopen zaterdag in een 1-2-zege voor De Graafschap, waardoor Sparta voor een lastige klus stond in Doetinchem. In het slotkwartier bezorgden Halil Dervisoglu en Adil Auassar de bezoekers de winst op De Vijverberg.

"Dit scenario vind ik eigenlijk beter dan vroeg scoren", aldus Fraser. "We bleven gaan, maar we zagen het eigenlijk niet meer aankomen. Die gasten tonen een waanzinnige mentale weerbaarheid en als het dan gebeurt... Dat is geweldig."

Sparta viert de beslissende treffer van Adil Auassar. (Foto: Pro Shots)

'Helemaal kapot na zo'n vreugde-uitbarsting'

"Ik ben helemaal kapot na zo'n vreugde-uitbarsting. De play-offs hebben we gespeeld zoals het hoort met Sparta, met passie, beleving en strijd."

Eerder in de play-offs rekende Sparta overtuigend af met TOP Oss. De ploeg keert na een seizoen afwezigheid terug in de Eredivisie. De Graafschap degradeert juist na een jaar op het hoogste niveau weer naar de Keuken Kampioen Divisie.

Ook aanvoerder Lars Veldwijk is trots op de prestatie van Sparta. "Hier hebben we het hele jaar voor gestreden. Mensen hadden ons al afgeschreven, maar hier staan we dan toch", jubelde de spits.

"We hebben gewonnen, we zijn gepromoveerd. Deze is ook voor de trainer. We zeggen elkaar weleens flink de waarheid en soms vind ik hem een klootzak, maar vanavond niet", besloot Veldwijk.