FC Utrecht mag volgend seizoen uitkomen in de voorrondes van de Europa League. De ploeg van coach Dick Advocaat verzekerde zich van het ticket door de return tegen Vitesse in de finale van de play-offs om Europees voetbal met 0-2 te winnen.

Utrecht had ruim genoeg aan de overwinning in de GelreDome, want de heenwedstrijd in de Domstad eindigde afgelopen vrijdag in 1-1.

Cyriel Dessers opende na iets meer dan een half uur de score voor Utrecht en Simon Gustafson bepaalde een klein kwartier voor tijd de eindstand. Vitesse eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor Mohammed Dauda, kort na de 0-2.

Door de overwinning in het tweeluik met Vitesse speelt Utrecht volgend seizoen in de tweede voorronde van de Europa League. AZ, dat als vierde eindigde in de Eredivisie, stroomt eveneens in de tweede voorronde in en nummer drie Feyenoord start de Europese campagne in de derde voorronde.

Vorig seizoen stonden Utrecht en Vitesse ook tegenover elkaar in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Toen trokken de Arnhemmers aan het langste eind.

Cyriel Dessers opent de score voor FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Dessers brengt Utrecht in eerste helft op voorsprong

Door het resultaat in de heenwedstrijd moest Utrecht scoren in Arnhem. De bezoekers gingen dan ook direct op zoek naar de openingstreffer en kregen kansen via Sander van de Streek en Gustafson.

In de 31e minuut was het raak voor de Domstedelingen. Na een kopbal van Gustafson vond spits Dessers het net met een schot uit de draai.

Utrecht ging in de tweede helft op jacht naar de tweede treffer en was daar een kwartier voor tijd dichtbij met een kans voor Van de Streek. Enkele minuten later zorgde Gustafson wel voor de beslissing door doelman Remko Pasveer te omspelen en de bal in het lege doel te schuiven.

Vitesse kwam een minuut later ook nog met tien man te staan door de rode kaart voor Dauda. De Ghanees werd uit het veld gestuurd nadat hij hard doorging op de enkel van Gustafson. In het vervolg slaagde de thuisploeg er niet meer in om de spanning terug te brengen.