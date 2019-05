Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman kan de manier waarop hij dinsdag met zijn ploeg promotie naar de Eredivisie misliep amper geloven. De Deventenaren verloren in een krankzinnig duel met 4-5 van RKC Waalwijk.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb wel ooit tegen FC Groningen in de dying seconds een 1-0-achterstand omgezet in een 2-1-overwinning, maar dit niet", zei een verbijsterde Stegeman bij FOX Sports.

"Uit een kansloze positie terugkomen, het gevoel hebben dat je de winnende maakt en toch in de allerlaatste seconde nog de 4-4 tegen krijgen: bijzonder en bizar."

Go Ahead leek op weg naar de Eredivisie door een late treffer van invaller Pieter Langedijk, maar in de allerlaatste seconden tekende Stijn Spierings namens RKC voor de beslissende 4-4. In de resterende tijd maakte Mario Bilate er ook nog 4-5 van.

Gedesillusioneerde spelers van Go Ahead Eagles kunnen de afloop amper bevatten. (Foto: Pro Shots)

'Trots dat we hebben laten zien wie we zijn'

De 42-jarige Stegeman baalde van de manier waarop Go Ahead de promotie naar de Eredivisie alsnog uit handen gaf. Hij vond dat zijn ploeg al vaker had kunnen scoren.

"We hebben het niet goed gedaan, dat is duidelijk. Anders krijg je niet zo makkelijk doelpunten tegen. We hebben in de tweede helft genoeg kansen gehad om het te beslissen, maar dat hebben we niet gedaan", aldus de oud-coach van Heracles Almelo.

"We hebben wel laten zien dat we de spanning van ons af kunnen schudden. We hebben het omgezet naar dadendrang. Ik ben trots dat we hebben laten zien wie we zijn en ik zei aan het begin al dat dit soort wedstrijden worden beslist op details."

Go Ahead kwam in het seizoen 2016/2017 voor het laatst in de Eredivisie uit. RKC is na vijf jaar weer terug op het hoogste niveau.