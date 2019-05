De spelers van RKC Waalwijk hebben geen woorden voor de manier waarop dinsdag promotie naar de Eredivisie werd afgedwongen. De Brabanders wonnen in een krankzinnig duel met 4-5 van Go Ahead Eagles.

De tweede helft begon in Deventer wat later dan gepland, want de clubarts van RKC werd tijdens de rust in de kleedkamer onwel. Het leidde tot flinke emotie bij de spelers. Inmiddels gaat het weer goed met de arts.

"Bij 3-3 dacht ik: 'Dit gaat lastig worden'. Op de een of andere manier hebben we het geflikt. De club komt van ver, dit raakt heel veel mensen", zei RKC-aanvoerder Henrico Drost in een eerste reactie bij FOX Sports.

"In de rust was het nog eens moeilijker door het incident met onze clubarts. Je zag mensen janken, dat was even schrikken. Dit hebben we voor hem gedaan."

Stijn Spierings, die in de slotseconden voor de beslissende 4-4 tekende: "Het was even schrikken in de rust. Deze is natuurlijk voor hem. Ik denk dat hij de meest gelukkige is vanavond. Geweldig dat we nu de Eredivisie in gaan."

Enorme ontlading bij de spelers van RKC na de bizarre ontknoping in Deventer. (Foto: Pro Shots)

Keeper Vaessen: 'Wist niet wat ik moest doen'

Ook doelman Etienne Vaessen had het moeilijk met het voorval in de rust. "We hoorden opeens iemand vallen. We mochten de kleedkamer niet uit en ik hoorde allemaal piepjes", zei hij.

"Mijn vader heeft drie jaar geleden ook een hartstilstand gehad en dan komt dat naar boven. Ik wist even niet wat ik moest doen. Het is onwerkelijk, maar gelukkig gaat het weer goed."

Invaller Hans Mulder was verantwoordelijk voor de 3-3 en had ook moeite om zijn gevoelens onder woorden te brengen. "De emoties gaan alle kanten op, hier ga ik nog wel een paar keer van wakker worden. In de rust hoorden we een enorme klap en zagen we opeens de dokter liggen. Het was heel bizar, iedereen was aan het huilen. Deze is voor hem, zeker weten."

RKC speelde in het seizoen 2013/2014 voor het laatst in de Eredivisie. De Waalwijkers degradeerden toen als de nummer zestien naar de Eerste Divisie.