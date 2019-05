Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk hebben dinsdag in de finales van de play-offs op bijzondere wijze promotie naar de Eredivisie afgedwongen. Sparta won verrassend met 0-2 bij De Graafschap en RKC was Go Ahead Eagles eerder op de avond in een krankzinnig duel met 4-5 de baas.

Het aantal gepromoveerde clubs komt daarmee op drie, want eerder verzekerde FC Twente zich als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie al van een Eredivisie-ticket. Naast De Graafschap dalen Excelsior en NAC Breda af.

Op de eigen Vijverberg kwam De Graafschap - dat het heenduel met 1-2 won - lang niet echt in de problemen, maar laat in de tweede helft zorgden Halil Dervisoglu en Adil Auassar voor een sensatie namens Sparta.

Daarmee keren de Rotterdammers, die eerder TOP Oss uitschakelden, na een seizoen terug in de Eredivisie. De ploeg van coach Henk Fraser was in de reguliere competitie als tweede geëindigd.

De Graafschap degradeert voor de negende keer in de historie en daalt na een jaar weer af naar de Keuken Kampioen Divisie. De degradatie betekent een teleurstellend einde voor trainer Henk de Jong, die volgend seizoen terugkeert bij zijn oude club SC Cambuur.

Een gedesillusioneerde De Graafschap-trainer Henk De Jong. (Foto: Pro Shots)

Spierings redt RKC in slotseconden

Go Ahead en RKC hadden de eerste wedstrijd met 0-0 gelijkgespeeld en de thuisploeg leek door de late 4-3 van Pieter Langedijk op weg naar promotie, maar in de slotseconden zette Stijn Spierings (RKC) de toch al knotsgekke wedstrijd op zijn kop: 4-4. In de resterende tijd werd het ook nog 4-5.

RKC kwam in de eerste helft al met 0-2 voor dankzij doelpunten van Emil Hansson (strafschop) en Spierings, waarna Jeroen Veldmate (penalty) nog voor rust voor de aansluitingstreffer van Go Ahead zorgde.

De tweede helft was spectaculair met liefst zes treffers. Richard van der Venne en Istvan Bakx zetten Go Ahead op voorsprong, waarna Hans Mulder er 3-3 van maakte. Na de treffer van Langedijk was het laatste woord tóch aan RKC dankzij Spierings en Mario Bilate (strafschop).

De spelers van RKC vieren de promotie naar de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Clubarts RKC raakt tijdens rust onwel

Tijdens de rust werden de spelers en technische staf van RKC opgeschrikt door een vervelend incident in de kleedkamer, waardoor de tweede helft wat later begon. De clubarts werd onwel en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Zijn situatie is inmiddels stabiel.

RKC speelde in het seizoen 2013/2014 voor het laatst in de Eredivisie. De Waalwijkers degradeerden toen als de nummer zestien naar de Eerste Divisie.

In het reguliere seizoen van Keuken Kampioen Divisie eindigde RKC als achtste. In de play-offs rekende de formatie van coach Fred Grim in de eerste ronde af met NEC en was de ploeg in de tweede ronde verantwoordelijk voor de degradatie van Excelsior.

Het is de vierde keer in zes seizoenen dat beide Eredivisionisten het niet redden in de play-offs in de strijd tegen degradatie.

Verslagenheid bij de spelers van Go Ahead Eagles na het mislopen van de promotie. (Foto: Pro Shots)