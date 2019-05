RKC Waalwijk keert na een afwezigheid van vijf seizoenen terug in de Eredivisie. De Brabanders promoveerden dinsdag dankzij een krankzinnige 4-5-zege bij Go Ahead Eagles in de return van de play-offs om promotie/degradatie.

De heenwedstrijd in Waalwijk eindigde afgelopen zaterdag in 0-0, waardoor de overwinning in De Adelaarshorst voor RKC dus ruim voldoende was om het tweeluik in de finale van de play-offs in Waalwijks voordeel te beslechten.

Het beslissende doelpunt van RKC'er Stijn Spierings (4-4) viel diep in blessuretijd, waarna het lamgeslagen Go Ahead moest toezien hoe Mario Bilate er ook nog 4-5 van maakte.

RKC kwam dinsdag in de eerste helft al met 0-2 voor dankzij doelpunten van Emil Hansson (strafschop) en Spierings, waarna Jeroen Veldmate (penalty) nog voor rust voor de aansluitingstreffer van Go Ahead zorgde.

De tweede helft zorgde voor spektakel met liefst zes treffers. Richard van der Venne, Istvan Bakx en Pieter Langedijk scoorden voor de thuisploeg en Hans Mulder, Spiering en Bilate waren trefzeker voor de Waalwijkers.

De spelers van RKC vieren de promotie naar de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Clubarts RKC raakt tijdens rust onwel

Tijdens de rust werden de spelers en technische staf van RKC opgeschrikt door een vervelend incident in de kleedkamer, waardoor de tweede helft wat later begon. De clubarts werd onwel en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Zijn situatie is inmiddels stabiel.

RKC speelde in het seizoen 2013/2014 voor het laatst in de Eredivisie. De Waalwijkers degradeerden toen als de nummer zestien naar de Eerste Divisie.

In het reguliere seizoen van Keuken Kampioen Divisie eindigde RKC als achtste. In de play-offs rekende de formatie van coach Fred Grim in de eerste ronde af met NEC en was de ploeg in de tweede ronde verantwoordelijk voor de degradatie van Excelsior.

Voor RKC is het de vierde promotie naar de Eredivisie in de clubgeschiedenis; na 1988, 2009 en 2011.

Verslagenheid bij de spelers van Go Ahead Eagles na het mislopen van de promotie. (Foto: Pro Shots)

Go Ahead buigt 0-2-achterstand om in voorsprong

RKC begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam na een klein kwartier op voorsprong uit een penalty. Spierings werd in het zestienmetergebied gevloerd door Roland Baas, waarna Hansson feilloos binnen schoot vanaf elf meter. Zeven minuten voor rust verdubbelde Spierings de marge met een fraai afstandsschot.

Go Ahead raakte niet van slag door de achterstand en kwam nog voor de onderbreking terug in de wedstrijd, toen de bal op de stip ging na een overtreding op Thomas Verheijdt en Veldmate de penalty benutte.

In de eerste twintig minuten na rust boog de Overijsselse ploeg de achterstand om in een voorsprong. Eerst vond Van der Venne het net met een afstandsschot en even later schoof Bakx de 3-2 binnen.

Mulder bracht RKC elf minuten voor tijd met een intikker weer op gelijke hoogte, maar in de slotfase bezorgde Langedijk Go Ahead opnieuw de voorsprong met een prachtig schot vanaf de rechterkant.

De ploeg van coach John Stegeman leek na twee seizoenen terug te keren in de Eredivisie, maar in de 95e minuut zorgde Spierings met een fraaie uithaal voor de beslissing. Bilate bepaalde kort daarna uit een strafschop de eindstand, nadat hij zelf onderuit werd gehaald door doelman Hobie Verhulst.