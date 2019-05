Chelsea-manager Maurizio Sarri baalt ervan dat het in aanloop naar de Europa League-finale tegen Arsenal veel gaat over de problemen die de locatie met zich meebrengt.

Er is veel kritiek op de UEFA vanwege de keuze voor speelstad Bakoe in Azerbeidzjan. Voor veel supporters is het zowel financieel als logistiek een groot probleem om af te reizen, waardoor velen de finale niet bijwonen.

Bovendien kreeg zowel Chelsea als Arsenal slechts 6.000 kaartjes, terwijl er bijna 70.000 toeschouwers in het stadion kunnen. De UEFA verdeelde de rest van de tickets over sponsoren

"Ik weet niet wat ik van de problemen moet zeggen. Je moet het eigenlijk aan de UEFA en de club vragen", zei de zestigjarige Sarri dinsdag op zijn persconferentie in het Olympisch Stadion van Bakoe.

"Ik ben in ieder geval erg teleurgesteld, want we leven allemaal voor dit soort wedstrijden. Hopelijk zien we onze fans morgen in het stadion."

Chelsea-coach Maurizio Sarri. (Foto: Pro Shots)

'Niet de wedstrijd van mijn leven'

Volgens de Britse pers is het winnen van de Europa League voor Sarri mogelijk de enige kans om zeker te blijven van zijn baan bij Chelsea, maar de Italiaan ziet dat zelf niet zo.

"Volgens de media is dit de belangrijkste wedstrijd van mijn leven, maar dat denk ik niet. Het is lastig. Ik heb in de Italiaanse Serie B misschien nog wel belangrijkere wedstrijden meegemaakt", zei hij.

"We hebben een geweldig seizoen gehad. Dit seizoen kwamen we niet uit in de Champions League, maar komend seizoen (Chelsea werd derde in de Premier League, red.) wél. Ik denk er hetzelfde over als ik laatst al heb gezegd. Ik wil alleen over mijn spelers en de finale praten, niet over mezelf."

De finale tussen Chelsea en Arsenal begint woensdag om 21.00 uur. Bij 'The Blues' is het meespelen van N'Golo Kanté nog onzeker. Voor Arsenal is de wedstrijd de laatste kans om een Champions League-ticket voor komend seizoen veilig te stellen.