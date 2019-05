Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk ·

"Het was vandaag vrouwen en kinderen eerst, jezusmina..", zegt invaller Hans Mulder, die de 3-3 maakte. "Bij mijn goal dacht ik dat het wel binnen was, maar er gebeurde nog een hoop. Ik geloof het eigenlijk nog steeds niet, dit is bizar." Ook de 32-jarige routinier staat stil bij het incident in de kleedkamer. "De emoties gaan alle kanten op, hier ga ik nog wel een paar keer van wakker worden." "We hoorden een enorme klap en zagen opeens 'Dokkie' liggen. Het was heel bizar, iedereen was aan het huilen. Deze is voor 'Dokkie', zeker weten."