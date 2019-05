Ronald Koeman is lovend over de ontwikkeling van Donny van de Beek. De bondscoach van het Nederlands elftal erkent dat de middenvelder, die een sterk seizoen met Ajax beleefde, nadrukkelijk solliciteert naar een basisplek in Oranje.

"Het was dit seizoen geweldig om naar de ontwikkeling van de Ajax-spelers te kijken", zei Koeman dinsdag in Zeist op zijn persconferentie voor de finaleronde van de Nations League, die volgende week begint in Portugal.

"Het succes in Europa is onbetaalbaar gebleken voor de ontwikkeling van de Ajacieden. Veel spelers zijn gegroeid en Van de Beek is daar het beste voorbeeld van. Hij klopt nog meer op de deur dan hij al deed."

Vijfvoudig international Van de Beek gold dit seizoen als een van de belangrijkste spelers bij Ajax, dat de dubbel veroverde en tot de halve finales van de Champions League reikte. Toch is een basisplek in Oranje door de forse concurrentie verre van een vanzelfsprekendheid voor de 22-jarige middenvelder.

Koeman kiest al tijden voor een vast middenveld bestaande uit Frenkie de Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum en het lijkt er niet op dat een van die drie zijn basisplek snel gaat verliezen. "De ontwikkeling van Van de Beek zorgt wel voor een luxeprobleem, maar dat vind ik prachtig", toonde de bondscoach zich positief.

Ronald Koeman en persvoorlichter Bas Ticheler. (Foto: Pro Shots)

'Heb niet gezien dat spelers vermoeid zijn'

Veel spelers in de selectie van Oranje hebben een lang en intensief seizoen achter de rug bij hun club en moeten zich nu weer zien op te laden voor de finaleronde van de Nations League. Toch heeft Koeman niet het idee dat hij voor de halve finale tegen Engeland over een uitgeputte selectie beschikt.

"Als ik zie hoe er getraind is door deze groep, dan denken ze niet dat het seizoen al voorbij is. Ik heb niet gezien dat spelers moeite hebben om de knop om te zetten en ook niet dat spelers vermoeid zijn", aldus Koeman.

De bondscoach weet desondanks nog niet of hij Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in gaat zetten tegen Engeland. Het duo van Liverpool speelt zaterdag nog de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur in Madrid en melden zich maandag bij Oranje.

"Dan zullen we zien of ze heel blij óf enorm teleurgesteld zijn en ga ik met ze praten", verklaart Koeman. "Ik zal met ze overleggen, maar bepaal uiteindelijk zelf of ze spelen of niet. We zullen zien. Bij Engeland missen ze nu nog acht spelers door clubverplichtingen en het lijkt me sterk dat die allemaal worden opgesteld."

'Belang Nations League totaal anders dan EK'

De halve finale tussen Nederland en Engeland in de Nations League staat donderdag 6 juni op het programma in het Portugese Guimarães en begint om 20.45 uur. De winnaar van die wedstrijd speelt de finale tegen Zwitserland of Portugal, de verliezer is veroordeeld tot de strijd om plek drie.

In de Nations League staat er naast de eer, prijzengeld en een beker niks op het spel voor de vier finalisten. Er is op het nieuwe toernooi ook geen ticket voor het EK 2020 te verdienen, waardoor Koeman de 'Final Four' in perspectief plaatst.

"Je wint er geen EK mee en krijgt er geen EK-ticket voor", benadrukt de bondscoach. "Je mag geweldige wedstrijden spelen en het is een toernooi dat we willen winnen, maar het belang is natuurlijk totaal anders dan bij het EK van volgend jaar."